Courville, de Robert Lepage, un « regard mature » sur l’adolescence

Ce choix esthétique pour le moins audacieux s’explique en partie par la nature du sujet abordé. Robert Lepage, qui affirme ne pas avoir vécu une très belle adolescence, voulait aborder cette phase peu commode de la vie avec un regard plus mature . C’est des moments troubles, on est quelque part entre l’enfance et le monde adulte , a déclaré samedi l’artiste de 63 ans lors d’un entretien avec René Homier-Roy.

C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de faire ça avec des marionnettes. Parce que souvent, quand on veut traiter de l’adolescence au théâtre, on veut être le plus fidèle possible, le plus juste possible; on va travailler avec de jeunes adolescents qui vont prendre ces rôles. Sauf que ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Le vrai corps d’une jeune adolescente ou d’un jeune adolescent, on ne peut pas lui faire faire n’importe quoi, on ne peut pas le dénuder. Une citation de :Robert Lepage

Lepage a réalisé que sa démarche serait plus intègre s’il projetait les sentiments et les gestes relatifs aux souvenirs de son adolescence dans des corps inanimés. Quand c’est un objet qui sublime ce qu’on a à dire, on se sent moins comme un imposteur. Avoir voulu faire ce spectacle avec de vrais adolescents, on aurait présumé ce qu’ils ressentent.

Courville – dont le titre fait référence à l’ancienne municipalité du Québec aujourd’hui intégrée dans l'arrondissement de Beauport – raconte les tribulations d’un ado de 17 ans dans une ville de banlieue québécoise de 1975. La pièce fait écho à diverses préoccupations sociopolitiques ou marqueurs culturels de l’époque, comme la guerre froide, le rock progressif, la rivalité entre les équipes de hockey canadienne et soviétique, les tensions linguistiques annonçant le référendum de 1980 ou l’éclatement de la famille nucléaire.

Le choix, un outil de la poésie

« Courville », la nouvelle production d'Ex Machina, est présentée au Diamant jusqu'au 23 octobre. Photo : Elias Djemil / Le Diamant

Grand amoureux de la culture nipponne, Robert Lepage s’est inspiré, pour Courville, d’une tradition théâtrale japonaise datant du 17e siècle, le bunraku. La pièce compte 16 marionnettes, presque grandeur nature, qui sont manipulées par des dizaines de techniciens et techniciennes.

Ce que ça permet de faire pour ce qui est de l’expression, c’est qu’on est obligés de styliser, ce qui fait que ce n'est jamais banal , affirme le metteur en scène au micro de Culture club.

Les expressions des marionnettes sont choisies [d’avance] parce qu’elles ne peuvent pas exprimer toutes les subtilités, toutes les mimiques qu'un acteur pourrait faire. Donc il faut choisir. Je trouve que la poésie commence là au théâtre, quand il faut choisir : on choisit nos gestes, nos paroles, nos actions, et la marionnette nous oblige à choisir. Parmi 3000 gestes, on choisit les 3 ou 4 gestes les plus efficaces, les plus éloquents. Alors ça nous amène à un niveau plus poétique, si l'on veut. Une citation de :Robert Lepage

Dilater le temps

D’une durée de plus de trois heures, Courville a notamment permis à Robert Lepage de fignoler ses idées concernant la perception spatio-temporelle du public.

Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est la rencontre du temps et de l’espace : on prend le temps de raconter une histoire. Il y a une espèce de rituel, une lenteur qui s’installe, et les gens au début sont un peu surpris par le temps que ça prend; faire bouger les marionnettes, les faire traverser la scène, leur faire faire certains gestes , explique-t-il.

À un certain moment, les gens entrent dans ce système temporel et spatial. [...] Le temps finit par se dilater, il devient très relatif. Et ça devient très envoûtant.

Courville est présentée au Diamant jusqu'au 23 octobre 2021.