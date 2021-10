Première partie des Canucks devant public en 19 mois, à Vancouver

Dans un communiqué de presse, le groupe Canucks Sports & Entertainment explique la foule sera limitée à 50 % de la capacité de l'amphithéâtre, soit près de 9500 places. Seuls les abonnés et leurs invités peuvent assister au match de dimanche.

Nous avons hâte d'accueillir à nouveau nos abonnés, dimanche. Une citation de :Michael Doyle, président des opérations commerciales, Canucks Sports & Entertainment

Michael Doyle se réjouit de retrouver l’énergie du public au sein du Rogers Arena : Vous pouvez ressentir l'excitation dans notre bureau. Notre personnel est en pleine effervescence alors que nous nous préparons à accueillir tout le monde à nouveau.

Cérémonie et minute de silence

Une cérémonie aura lieu avant le début du match en l’honneur de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et une reconnaissance des terres traditionnelles sera faite par des représentants des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh.

Une minute de silence sera également observée en l'honneur des enfants et familles touchées par le système des pensionnats pour Autochtones. L’hymne des Salish du littoral sera interprété et Michelle Bardech, une chanteuse squamish, chantera l’hymne canadien.