Week-end de retrouvailles fructueux pour les équipes juniors et leurs partisans

Les équipes de la région ont bien répondu en signant deux victoires chacune. Mais au-delà des résultats, le plaisir de retrouver l’ambiance des arénas était palpable tant chez les partisans, que chez les joueurs.

« Enfin! Il était temps, ça m’a manqué énormément, confie Mario Fortier, un fier partisan des Foreurs. On a pu les suivre par Internet l’an passé, mais il n’y a rien comme les voir ici en personne. »

À sa 3e saison avec l’équipe, le capitaine des Foreurs, Justin Robidas, était content de retrouver l’ambiance du Centre Agnico-Eagle.

« Les partisans nous ont vraiment gâtés en fin de semaine, a-t-il commenté. C’était le fun de les voir. Ils avaient une belle énergie, ça se sentait et ça nous a soulevés. La dernière saison avait été spéciale. On s’est ajusté et on s’est concentré juste sur le hockey, mais ça nous manquait. »

Plusieurs supporteurs des Foreurs étaient contents de retrouver les gradins de l'aréna. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour ce début de saison, des consignes de la santé publique limitaient le nombre de partisans dans les gradins et les déplacements entre les sections.

Les organisations profiteront d’assouplissements sanitaires pour remplir les arénas à compter du 8 octobre, mais le défi sera de reprendre contact avec le public, alors que plusieurs billets n’ont pas trouvé preneur à Val-d’Or pour le week-end d’ouverture.

« C’est bon pour le moral de tout le monde en fin de semaine d’avoir des partisans, souligne le président des Foreurs, Dany Marchand. Maintenant, la population doit embarquer. On a une belle jeune équipe et il n’y a pas tant d’activités à faire. Il n’y a pas de raison qu’on ne retrouve pas les assistances d’il y a deux ans et encore plus. On aura sans doute à mettre en place une stratégie de connexion pour les regagner. »

Le président des Foreurs, Dany Marchand, effectue une vérification du passeport vaccinal d'un supporteur. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le passeport vaccinal et le port du masque demeureront en vigueur après le 8 octobre. Dany Marchand est conscient que ces consignes vont peut-être éloigner des amateurs.

« On comprend qu’il y a des irritants et que certaines personnes n’adhèrent pas aux contraintes, souligne-t-il. Mais on doit endosser ce que la santé publique et la Ligue nous demandent. C’est une question de responsabilité sociale. C’est certain par contre que plus il y aura d’assouplissements, plus on va gagner des fans. Je respecte les gens qui ne sont pas ici par choix, mais on a besoin d’eux dans le gradin pour gonfler l’atmosphère dans nos matchs. »

Les prochaines parties locales des Foreurs et des Huskies auront lieu le vendredi 15 octobre.