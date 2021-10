Huit nouveaux cas de COVID-19 signalés dimanche à Terre-Neuve

Ils ont tous été dépistés dans la région centrale de l’île de Terre-Neuve. Deux personnes de 19 ans ou moins font partie de celles qui viennent d’être déclarées positives.

Il y a toujours 12 personnes atteintes de COVID-19 qui sont hospitalisées dans la province, dont cinq qui sont aux soins intensifs.

Vendredi, la province avait signalé 41 nouveaux cas, puis neuf autres, samedi.

Trois regroupements de cas

Le nombre de cas actifs connus des autorités provinciales de santé publique a diminué dimanche, passant de 169 à 149, car 28 individus récemment déclarés positifs ne le sont plus.

La très grande majorité des cas actifs (131) se trouvent dans la région centrale de l’île de Terre-Neuve.

Les responsables de la santé publique les séparent en trois groupes.

Il y a eu 87 cas liés à une éclosion déclarée en septembre à Baie Verte et 59 cas ont été décelés au total dans les communautés de Twillingate et New World Island.

Selon le nouveau bilan, 49 cas sont maintenant confirmés pour la grappe dans les communautés de Bishop’s Falls et Botwood.

Vaccination

D'après les plus récentes données provinciales sur la vaccination, publiées le 30 septembre, près de 89 % des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et plus de 81 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.