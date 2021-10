Pas d’élections dans 16 municipalités de la région le 7 novembre

Tous les membres d’au moins 16 conseils municipaux ont été élus sans opposition, au terme de la période de candidature.

Municipalités de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de l’est du Bas-Saint-Laurent où il n’y aura pas d’élections Municipalités de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de l’est du Bas-Saint-Laurent où il n’y aura pas d’élections Municipalités de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de l’est du Bas-Saint-Laurent où il n’y aura pas d’élections Albertville Carleton-sur-Mer Escuminac Grosse-Île Lac-au-Saumon Mont-Saint-Pierre L’Ascension-de-Patapédia Saint-Alexandre-des-Lacs Saint-Alexis-de-Matapédia Saint-François-d ’Assise Saint-Jean-de-Cherbourg Saint-Léandre Sainte-Marguerite-Marie Saint-Moïse Saint-Noël Saint-Siméon

À Lac-au-Saumon, l’entièreté du conseil municipal demeure inchangée, car tous les élus sortants ont déposé leur candidature sans faire face à un opposant.

Dans les autres municipalités où il n’y aura pas de scrutin, au moins un nouveau visage fera son apparition autour de la table du conseil.

Fait assez rare, le nouveau conseil municipal de Grosse-Île est constitué exclusivement de femmes. C'est Diana-Joy Davies qui succède à Rose Elmonde Clark en tant que mairesse de la petite municipalité anglophone, située dans l'archipel madelinot.

Effet de la pandémie?

Le maire de Carleton-sur-Mer se dit très surpris de l'absence d'élections dans sa municipalité.

C’est une situation assez particulière; jusqu’à la toute dernière minute, j’étais convaincu qu’il y aurait d’autres candidats , de dire Mathieu Lapointe, qui entame son deuxième mandat comme maire.

À notre connaissance, c’est une première à Carleton-sur-Mer. On est un milieu dynamique et, historiquement, il y a toujours eu beaucoup de candidats qui se présentent. Une citation de :Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le maire d’Escuminac est également très surpris de constater qu’il n’y aura pas d’élection dans sa municipalité. Alors qu'il siège au conseil municipal depuis plus de 20 ans, Bruce Wafer n'avait jamais observé une situation du genre.

J’aime l’idée de maintenir l’élan qu’on avait, mais en même temps, j’étais préoccupée par un manque d’intérêt , soutient M. Wafer. Toutefois, je réalise que c’est assez commun que des gens soient élus sans opposition, mais je ne l’avais jamais vécu à Escuminac.

Bruce Wafer n'avait jamais vécu l'absence d'un scrutin municipal depuis qu'il a fait son entrée au conseil de ville d'Escuminac au tournant des années 2000 (archives). Photo : Sarah Gonthier

Mathieu Lapointe estime que la pandémie contribue au fait que peu de candidats ont répondu à l'appel.

C’est plus difficile d’être en contact avec des gens et on se rencontre à distance avec des masques , affirme Mathieu Lapointe. On sentait moins d’engouement à Carleton-sur-Mer, mais aussi dans l’ensemble du Québec, selon ce que j’entends de mes collègues. C’est une situation exceptionnelle, mais je ne crois pas qu’il y a un enjeu au niveau de la démocratie. Carleton-sur-Mer est une ville attractive et dynamique où les gens s'impliquent dans le milieu de plusieurs autres façons.

Le maire Mathieu Lapointe n'aura pas à livrer de course électorale, tout comme les six conseillers de Carleton-sur-Mer. Tous les membres du conseil ont été élus sans opposition (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Lapointe croit par ailleurs que l'absence de courses électorales peut certainement s'expliquer par la satisfaction des électeurs.

Je le prends aussi comme une petite tape dans le dos qui signifie que les électeurs sont satisfaits du travail qui a été fait , croit-il. J'ai reçu beaucoup de messages positifs de gens qui souhaitaient que ça se poursuive.

Économie d’argent et de temps

Le fait de ne pas avoir à convier les citoyens aux urnes permettra aux municipalités d’économiser plusieurs milliers de dollars.

À Carleton-sur-Mer, l’absence d’élections permet de dégager 30 000 $, alors que cette somme est estimée à 10 000 $ à Escuminac.

L'organisation des élections représente des dépenses pour les municipalités (archives). Photo : getty images/istockphoto / twinsterphoto

L’absence d’élections permettra aussi aux conseils municipaux déjà élus de s’atteler à la tâche rapidement.

On va assermenter le nouveau conseil dans les prochains jours , explique le maire de Carleton-sur-Mer. Le prochain conseil va être en fonction rapidement, donc ça va nous permettre de continuer d’avancer dans les dossiers comme la préparation du budget municipal.

À l'échelle du Québec, 52 % des maires et près de 58 % des conseillers municipaux ont déjà été élus sans opposition.