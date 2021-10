Émilise Lessard-Therrien se représentera aux prochaines élections

Le parti a annoncé dimanche que ses dix députés vont tous être de la partie aux prochaines élections.

Même si elle ne tient rien pour acquis, Émilise Lessard-Therrien croit qu'elle a tous les atouts pour continuer à défendre les intérêts de la région à l'Assemblée nationale.

Elle affirme que les échos sur le terrain sont plutôt bons et que la population apprécie son travail.

Le pouls que j'ai sur le terrain est extrêmement positif, les gens semblent apprécier mon travail, contents de compter sur une voix comme la mienne pour rapporter nos enjeux à Québec. On le voit notamment dans le réseau de la santé [...] Je pense que les gens apprécient que quelqu'un reconnaisse nos enjeux et qu'il les dénonce , mentionne la députée.

Elle affirme par ailleurs qu'il y a un réel engouement pour le projet de Québec solidaire aussi dans les régions et qu'elle s'attend à ce qu'en 2022, d'autres députés soient élus en dehors des grands centres.

D'autre part, elle compte poursuivre son travail et défendre plusieurs dossiers si elle est réélue.

Le dossier de la santé ça reste un dossier majeur pour moi ici en Abitibi-Témiscamingue à cause de la conjoncture actuelle. Bien sûr toute la question de la mobilité durable, de la lutte contre les changements climatiques, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe au plus haut point et je pense qu'ici en Abitibi-Témiscamingue, on a un rôle à jouer pour lutter contre cette crise climatique. Ça va être des dossiers que je vais continuer à travailler et dans lesquels je me projette à plus long terme , détaille la députée.

Émilise Lessard-Therrien est la seule députée de Québec solidaire élue en région.