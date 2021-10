Plus de 700 lettres pour remercier les travailleurs de la santé de Vancouver

Deux Vancouvéroises déguisées en superhéroïnes ont offert plus de 700 lettres de remerciement écrites à la main aux employés de l’Hôpital Saint Paul.

Ces lettres ont été écrites par des élèves d’écoles primaires, des commerçants et d’autres membres de la communauté pour souligner la contribution des travailleurs de la santé depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L’initiative avait commencé par la distribution de 160 lettres similaires adressées aux employés de l’Hôpital Lions Gate, mais l’organisatrice Jabeen Boga Jamal a refusé de s’arrêter là.

« Je me suis dit qu’avec les récentes manifestations devant des hôpitaux pouvaient avoir un effet sur le moral des employés déjà débordés », explique-t-elle. Je me suis donc dit: ‘Pourquoi ne pas faire quelque chose pour leur redonner un peu de joie et d’amour pour leur travail?’

Lorsqu’elle a relancé l’idée, elle n’était pas certaine d’amasser suffisamment de lettres, mais le soutien de la communauté lui a permis d’en obtenir des centaines.

Ça montre l’appréciation de tous pour ce que font les travailleurs de la santé.

Un soutien dans l’épreuve

À l’Hôpital Saint-Paul, les lettres ont été reçues comme un soulagement.

Nous étions tous très découragés quand nous avons vu… vous savez… tout ce mouvement devant les hôpitaux , explique l’infirmier clinicien en chef Dave Taylor, en citant les manifestations des dernières semaines.

Il explique qu’il est difficile, pour les travailleurs de la santé, de voir mourir des patients à cause de la COVID-19 pendant que d’autres personnes nient l’existence de la maladie ou l’efficacité des vaccins qui la combattent.

Ça devient de plus en plus difficile , mais le soutien de la communauté est très important, note celui qui a reçu une pile de lettres pour lui-même et ses collègues.

De son côté, l’infirmière Theresa Luu se dit dépassée par le soutien et l’appréciation exprimés dans les lettres. C’est un petit geste [...] tellement pur qu’on a l’impression de ne pas le mériter.

Sa collègue Feruz Estifanos rappelle que les travailleurs de la santé font face à de plus en plus d’animosité à mesure que la pandémie s’éternise et souligne que ces lettres sont un baume.

Avec tout ce qui se passe, c’est insoutenable , explique-t-elle. De voir que ces enfants nous apprécient, c’est important.

Déguisées pour l’événement

Les lettres de remerciements ont été distribuées bénévolement par les actrices Kirsty Provan et Jenaya Barker, toutes deux déguisées en superhéroïnes.

La distribution de lettres visait à remercier les travailleurs de la santé pour leurs efforts depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Gary Tapp

Nous ne sommes que des messagères , s’empresse de préciser Hirsty Provan. On porte peut-être une cape, mais nous ne sommes pas les véritables superhéros ici, aujourd’hui.

Jabeen Boga Jamal compte bien continuer à amasser des lettres de soutien et à les distribuer dans les hôpitaux du Lower Mainland. Elle prévoit notamment une distribution à l’Hôpital général de Vancouver à la fin d’octobre.

Avec les informations de Joel Ballard