De plus en plus d’hommes violents en quête de soutien pour changer

Julien Gravelle est auteur : « Je réinvente pas le propos sur la masculinité, mais l'idée c'était de montrer un peu (...) comment est-ce qu'on peut expliquer la violence masculine, d'où elle vient et est-ce que c'est naturel ou pas. Et bien je brûle le punch : c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acquis. Donc comment on fait pour défaire ça. »

Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre