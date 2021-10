Une semaine pour sensibiliser la population à la prévention des incendies

La 31 e Semaine de la prévention des incendies commence dimanche sur le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». Près de la moitié des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Chaque année au Québec, 24 000 personnes sont évacuées et 400 autres, blessées par ce type d’incident.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a invité la population vendredi à profiter de cette semaine de sensibilisation pour poser des actions concrètes en matière de prévention des incendies. Je nous invite tous à déterminer ce qui peut être intégré à notre quotidien afin de garantir notre sécurité et celle de nos proches , dit-elle.

La ministre rappelle aussi qu'en moyenne, un sinistré a seulement trois minutes pour évacuer une habitation en flammes.

Dans plus de 90 % des décès liés à un incendie résidentiel, l’avertisseur de fumée est dysfonctionnel ou tout simplement absent, précise Christian Paradis, directeur du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec (SPCIQ). Il souligne que la Ville distribue gratuitement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone à ses citoyens.

D’ailleurs, un incendie résidentiel sur quatre survient dans la cuisine. Bill Noonan, officier médias pour le SPCIQService de protection contre l’incendie de la Ville de Québec , rappelle quelques consignes à respecter lorsqu’un chaudron prend feu. On va venir glisser le couvercle sur notre chaudron pour enlever l’oxygène, […] on va fermer notre rond et fermer notre hotte de cuisine , explique-t-il.

M. Noonan insiste également sur l’importance de laisser le chaudron sur la cuisinière et de ne pas essayer d’éteindre le feu avec de l’eau. Lorsqu’on sort de la résidence, il est important de fermer les portes pour que le feu [demeure] dans un endroit confiné , conclut l’officier.

La Semaine de la prévention des incendies à toujours lieu au mois d’octobre, tant aux États-Unis qu’au Canada. Elle permet de commémorer le grand incendie de Chicago, survenu le 9 octobre 1871, alors que 100 000 personnes s’étaient retrouvées à la rue et 17 400 bâtiments avaient été détruits.