499 nouveaux cas de COVID-19 au Québec et 1 décès supplémentaire

Le Québec enregistre 499 nouveaux cas de COVID-19, contre 719 dimanche dernier. Le bilan quotidien des hospitalisations est en baisse, avec 9 patients de moins que la veille. On compte toutefois 8 personnes de plus aux soins intensifs.

Cela porte le nombre de Québécois infectés à 411 962 depuis le début de la pandémie. La tendance à la baisse des nouvelles contaminations se poursuit, la moyenne mobile sur sept jours des cas quotidiens ayant diminué de 18 % par rapport à la semaine dernière.

Le gouvernement fait aussi état de 1 décès supplémentaire. Le Québec déplore 11 383 morts liées à la COVID-19.

En tout, 292 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 88 aux soins intensifs. Ce dernier mois, 85 % des malades de la COVID qui sont passés par les soins intensifs n'étaient pas adéquatement vaccinés.

Comparativement à dimanche dernier, le nombre d'hospitalisations a diminué de 5, et il y a 2 patients de moins aux soins intensifs.

La santé publique rapporte également 621 éclosions actives, soit 2 de moins qu'hier.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Santé Québec précise que 368 des 499 nouveaux malades (soit 74 %) n'avaient pas été vaccinés ou avaient reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Un total de 131 personnes nouvellement infectées, soit 26 % des nouveaux cas, avaient reçu deux doses depuis au moins sept jours.

Quant aux analyses effectuées, elles ont été de 27 128 pour un taux de positivité de 2,1 %, loin du seuil critique de 5 % établi par l' OMSOrganisation mondiale de la santé . Le taux de reproduction (Rt) est de 0,92 sous la barre de 1, signe que la pandémie est relativement contrôlée.

Les autorités indiquent par ailleurs que plus de 89 % des Québécois de plus de 12 ans ont reçu leur première dose de vaccin, contre plus de 84 % qui sont adéquatement vaccinés.