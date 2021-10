Expansion territoriale pour la Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles

L’organisme, qui s’appelle dorénavant la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Les Îles, prend de l’expansion après 20 ans d’existence.

À travers ces 20 ans, et surtout dans les dernières années, on était de plus en plus présent au Bas-Saint-Laurent parce qu’il n’y avait pas de fondation communautaire dans la région , explique le directeur général de l’organisme, Ronald Arseneault. Donc, on était présent avec certains organismes qui avaient développé des fonds de dotation.

Par exemple, l'organisme gérait déjà plusieurs fonds de dotation destinés au financement de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire (OSE), basé à Rimouski.

Le Fond Orchestre Symphonique de l’Estuaire, le Fonds de la Fiducie Alexandre Beaudoin pour l’OSE, le Fonds de la famille Bénéteau pour l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire et le Fonds des Ambassadeurs 2016 pour l’OSE étaient déjà sous la gouverne de la Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles (archives). Photo : Jean-Pierre Rousseau

M. Arseneault ajoute que la pandémie a accru le rôle joué par la Fondation dans la gestion des programmes gouvernementaux d’urgence.

C'est devenu une volonté du conseil d'administration et une volonté de certains partenaires du milieu, qu'on devienne la fondation de l'Est-du-Québec , affirme-t-il

La Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Les Îles possède un actif permanent de 16 millions de dollars, réparti dans 83 fonds de dotation, qui génère des retombées annuelles de plus d’un demi-million de dollars. L'organisme a redistribué plus de cinq millions de dollars dans la collectivité depuis sa création, en 2000.

Pour chacun des fonds de dotation qui sont créés, on place l'argent et ce sont les revenus de placement qu'on redonne annuellement aux organismes , affirme Ronald Arseneault. On ne touche jamais au capital. On assure un revenu constant, ad vitam æternam, aux organismes.

L'idée, c'est de consolider cet actif-là pour tout l'Est-du-Québec afin de se doter, enfin, d'un levier financier sans précédent qui nous permet d'être plus autonomes et plus résilients face aux crises comme la COVID-19. Une citation de :Ronald Arseneault, directeur de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Les Îles

Avant même son expansion, la Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles était le troisième organisme du genre en importance au Québec, après les fondations de Montréal et Québec.