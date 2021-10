L’Ontario enregistre 580 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès de plus

La progression du coronavirus a ralenti par rapport aux trois derniers jours. Parmi les nouveaux cas enregistrés, 407 (soit environ 70 %) concernent des individus qui ne sont pas entièrement vaccinés ou dont le statut vaccinal n’est pas connu.

Avec plus de nouvelles guérisons (+616) que de nouvelles infections dimanche, le nombre de cas actifs a diminué dans la province : on en compte maintenant 4983 (-38).

Par ailleurs, 163 patients se trouvent aux soins intensifs en raison de la COVID-19, c'est un de plus que la veille.

La vaccination continue aussi de progresser. Quelque 23 884 doses de plus ont été administrées en 24 heures, et 81,3 % des Ontariens de 12 ans et plus sont maintenant doublement vaccinés contre la COVID-19.

Environ 86,5 % de la population admissible a reçu au moins une dose à ce jour.

Au chapitre du dépistage, 32 220 tests ont été réalisés depuis le dernier bilan.