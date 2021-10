Preuve vaccinale : Toronto privilégie l’éducation plutôt que les sanctions

Depuis le 22 septembre, les clients doublement vaccinés doivent présenter un certificat de vaccination ainsi qu’une carte d'identité pour accéder à certains lieux publics comme les bars et restaurants, salles de sports, théâtres et cinémas.

Pour l’instant à Toronto, aucune accusation n’a été déposée, car la santé publique dit se concentrer sur la sensibilisation des entreprises . La Ville n’indique pas, par ailleurs, quelles entreprises ont reçu des lettres d'avertissement.

En date du 30 septembre, la Ville avait reçu 237 plaintes en lien avec les nouvelles exigences provinciales d’immunisation. La majorité des plaintes concernaient des restaurants, des bars, des cafés et des aires de restauration, mais certaines visaient aussi des installations sportives et récréatives.

La Ville ne précise pas s’il s’agit de clients qui se plaignent d’avoir à se conformer au système de passeport vaccinal, ou s’il s’agit de plaintes au sujet d’entreprises qui ne demandent pas aux clients de montrer leur preuve de vaccination.

La métropole ontarienne dit avoir opté pour une approche progressive pour le traitement de ces plaintes, et ajoute que des agents municipaux peuvent, dans certains cas, aller visiter des entreprises pour vérifier qu’elles ont des procédures en place. S'ils constatent une non-conformité persistante , les représentants municipaux pourraient émettre un avertissement écrit.

Plus de coûts pour les commerces

Plusieurs restaurants confient toutefois que ces nouvelles mesures leur ajoutent des coûts, et que les affaires semblent avoir ralenti depuis leur entrée en vigueur.

C’est le cas de l’établissement torontois Union Social Eatery. Linton Wright, gérant principal, explique qu’il a maintenant besoin de plus de personnel pour vérifier les documents des clients, et ses employés doivent commencer à travailler plus tôt.

Son personnel a dû refuser une vingtaine de clients en moins de deux semaines, ajoute-t-il, et le restaurant a également reçu des appels téléphoniques de clients disant qu’il devrait avoir honte d'avoir appliqué les règles.

Que ce soit juste ou pas, c'est une responsabilité. Nous devons simplement nous conformer et faire tout ce qu’il faut pour revenir à un état à peu près normal. C’est l’essentiel , note Linton Wright.

Au Tara Inn, un pub irlandais de Scarborough, les affaires ont aussi ralenti depuis le 22 septembre selon la gérante Melanie McIntosh. Cela ne veut pas dire que nous avons dû refuser des gens. Mais d’autres, tout simplement, ne viennent pas , interprète-t-elle.

On s'accroche. Ce n'est qu'un bout de papier et une pièce d'identité. Ce n'est pas compliqué, il suffit de les sortir pour rentrer ici.

Melanie McIntosh a aussi l’impression que les clients doublement vaccinés ont tendance à oublier certains conseils de santé publique. Elle voit de plus en plus de clients se promener à l’intérieur sans masque.

Nous devons constamment leur rappeler que lorsqu’ils vont aux toilettes, s’ils quittent leur table, il faut remettre le masque. Les gens sont un peu plus détendus. Ils pensent que le passeport vaccinal leur donne un laissez-passer pour faire ce qu’ils veulent , estime-t-elle.

Des amendes possibles

Un propriétaire d'entreprise ou un client qui refuse de se conformer aux exigences de vaccination risque des accusations en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario, rappelle la Ville de Toronto. Selon la partie I de la Loi sur les infractions provinciales, les amendes fixées sont de 750 $ pour les particuliers et de 1000 $ pour les sociétés, plus une suramende compensatoire.

Les amendes maximales pour une accusation portée en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales peuvent toutefois aller de 100 000 $ pour un particulier à 500 000 $ pour un particulier qui est administrateur ou dirigeant d'une société, et jusqu’à 10 millions pour une société.

Avec les informations de Dale Manucdoc et Muriel Draaisma, CBC