165 km de chemins forestiers seront fermés dans l’habitat du caribou de Val-d’Or

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) va fermer 165 km de chemins forestiers situés dans l'habitat du caribou de Val-d'Or, secteur du lac Sabourin et du réservoir Decelles.

Les fermetures sont prévues à compter du 25 octobre prochain, à la fin de la période de chasse à l'orignal en collaboration avec la communauté de Lac-Simon.

Une partie des travaux est financée par la province et l'autre partie par le fédéral.

Les fermetures ne toucheront pas les détenteurs de droits dans cette zone, explique Nancy Delahaye, biologiste à la Direction de la gestion des forêts de l'Abitibi-Témiscamingue.

On a sélectionné des chemins qui n'étaient pas des chemins d'accès principaux qui donnent accès à des travaux sylvicoles à venir à court terme ni des chemins qui donnent accès à des baux d'abris sommaires ou à des beaux de villégiature, des détenteurs de droits sur le territoire , explique-t-elle.

Les chemins ciblés par la fermeture ne sont pas des chemins stratégiques. L'objectif du ministère n’est pas faire sortir les gens du territoire, mais d’essayer de fermer le plus possible de chemins sans nuire aux gens présents sur le territoire , précise la biologiste.

Le ministère affirme vouloir améliorer la qualité de l'habitat du caribou et diminuer le potentiel de déplacement des prédateurs sur les chemins.

Le directeur régional à la Direction de la gestion de la faune de l’Abitibi-Témiscamingue, Daniel Spalding rappelle que le taux perturbation dans habitat de caribou s'élève actuellement à plus 75 %.

L'objectif des fermetures est donc de diminuer le taux de perturbation.

Un des objectifs visés par les fermetures de chemins forestiers est de diminuer ce taux de perturbation qui est composé en bonne partie de chemins permanents , dit-il.

Donc la fermeture de chemins forestiers vise deux objectifs : premièrement, améliorer la qualité de l'habitat du caribou forestier parce qu’à terme, ces fermetures vont recréer des forêts matures, résineuses et deuxième objectif, c'est de diminuer l'attrait du secteur pour les prédateurs du caribou, à savoir le loup et l'ours , rappelle le responsable.

Daniel Spalding ne s'avance pas sur la possibilité de réintroduire les caribous dans cet habitat.

Agrandissement de l'enclos des caribous

Des travaux d'agrandissement de l'enclos des caribous forestiers de Val-d'Or sont aussi en cours de réalisation.

Le projet devrait être achevé au début du mois de décembre.

Il vise à agrandir l'espace où les 7 bêtes restantes du troupeau de Val-d'Or ont été placées en mars 2020.