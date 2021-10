La tourbière de Miscou attire les foules

Les couleurs d’automne sont bien présentes à la tourbière de Miscou, dans la Péninsule Acadienne. L’endroit attire bon nombre de randonneurs, de photographes et d’amateurs de plein air.

Ce paysage est un des trésors de l’île Miscou. En l’espace de quelques jours, cette tourbière vire au rouge.

Moi je ne m’en lasse jamais. C’est tellement beau les couleurs, c’est vraiment formidable , dit Jeanne Chiasson.

Le territoire de Miscou est constitué en grande partie de tourbières, de marécages et de terres humides. Photo : Radio-Canada

Cependant, ce spectacle de la nature a une courte durée.

L’année passée, je l’avais manqué [...] j’étais venu un peu plus tard. Cette année, on est venu un peu plus tôt , raconte Marie-Pier Cormier.

Tu regardes, c’est un tapis rouge ! C’est à perte de vue. C’est fabuleux. Une citation de :Jacques Monette

Le Sentier-tourbière est aménagé sur l’île Miscou, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Certains visiteurs découvrent ce paysage pour la première fois cet automne.

C’est le cas de Georgette LeBlanc. Dans la Péninsule acadienne, il y a bien des affaires qu’on ne connaît pas, et c’est de toute beauté ! , dit-elle.

J’avais déjà vu des photos, mais c’est encore plus beau en vrai ! , dit pour sa part Katarina Scichilone.

Les couleurs de la tourbière de Miscou devraient devenir encore plus vives dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada

Ça peut venir encore plus rouge que ça , dit Renaud Robichaud. Comme là, je pense que c’est juste le début.

Les couleurs automnales embellissent nos forêts. Cependant à Miscou, c’est la tourbière qui vole la vedette.

D’Après le reportage d’Alix Villeneuve