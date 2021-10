F.-A.-Gauthier en cale sèche : encore une facture salée

L'usure prématurée de certains équipements clés du navire force même la Société des Traversiers (STQ) à imposer une limitation de puissance des moteurs du navire.

Depuis plus d'un an, le système de propulsion du F.-A.-Gauthier laisse s'écouler de l'huile en mer. Il s'agit de petites quantités, mais les joints d'étanchéité du système - qui ont pourtant été remplacés l'hiver dernier - devront encore être changés.

Pour ce faire, la cale sèche est inévitable. C'est ce qu'a confirmé plus tôt cette semaine la STQSociété des traversiers du Québec , qui veut aussi tenter de comprendre pourquoi le problème est réapparu quelques jours seulement après la première réparation.

La seule soumission reçue est celle du chantier Verreault Navigation des Méchins et elle s'élève à 2 251 812 $, en plus des taxes. Par contre, il semble que la STQSociété des traversiers du Québec soit toujours en train de négocier avec le chantier, puisque le contrat n'est pas encore conclu.

Dès dimanche, le F.-A.-Gauthier sera remplacé par le Saaremaa 1, qui n'a d'ailleurs jamais quitté le port de Matane depuis le retour en service du navire amiral de la STQ en avril dernier.

Dans un premier temps, le F.-A.-Gauthier se rendra au port de Québec pour son entretien annuel, procédure qui n'a aucun lien avec le problème de fuite d'huile. C'est le 27 octobre que le traversier entrera en cale sèche aux Méchins.

Si tout se déroule comme prévu, le navire sera de retour en décembre.

La Société des traversiers veut à tout prix éviter d'utiliser le Saaremaa 1 lorsque les glaces feront leur apparition dans le Saint-Laurent, comme ce fût le cas l'an dernier. Il avait fallu louer un brise-glace pour assister le Saaremaa 1, ce qui avait entraîné une facture de 740 000 $.

Le F.-A.-Gauthier use prématurément. Le manque de surveillance au chantier naval Fincantieri, en Italie, lors de sa construction a eu des impacts sur la qualité du navire mentionnait d'ailleurs la Vérificatrice générale du Québec dans un rapport choc l'automne dernier.

Dans ce contexte, Radio-Canada a appris que le PDGprésident-directeur général de la Société des traversiers, Stéphan Lafaut, a transmis récemment une directive visant à limiter la puissance des moteurs. L'objectif : préserver les pièces le plus longtemps possible. Cette information a été confirmée par la STQSociété des traversiers du Québec .

Ça démontre qu'il y a un manque de confiance dans les réparations faites sur le navire , croit l'architecte naval John Stubbs qui avait prédit, sur nos ondes, une explosion des coûts pour le navire F.-A.-Gauthier.

Le nombre de tours maximum par minute des hélices ne doit donc plus dépasser les 160, au lieu des 190 comme la conception du navire le permettait pourtant.

John Stubbs évalue la perte de puissance de 25 à 40 % en raison de cette limitation.

Le navire on l'achète avec une certaine puissance, on paie pour ça, si on la réduit on est en train de dire que la cote de glace ne vaut rien.

Une citation de :John Stubbs, architecte naval