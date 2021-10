Embardée mortelle à Drummondville : l’identité de la victime dévoilée

On connaît maintenant l'identité de la victime de l 'embardée mortelle survenue à Drummondville, vendredi soir . Il s'agit de Stéphanie Houle, une Drummondvilloise dans la quarantaine.

Elle était passagère d'un véhicule circulant en direction sud, sur le chemin Hemming, non loin de la rue Hydro-Québec. Le conducteur ayant perdu le contrôle dans une courbe, l'automobile a fait des tonneaux avant de terminer sa course plus loin.

La femme s'est alors retrouvée incarcérée dans son véhicule. Elle a été transportée à l'hôpital où elle a finalement succombé à ses blessures.

Le conducteur arrêté

Quant au conducteur, un homme dans la trentaine, il a subi des blessures mineures. Les policiers ont procédé à son arrestation, puisqu'ils avaient des motifs de croire que l'homme conduisait avec les facultés affaiblies par l'alcool.

Les résultats d'un prélèvement sanguin, de même que l'analyse de la scène de l'accident permettront de déterminer si des accusations criminelles seront portées contre le conducteur.