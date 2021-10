Allemagne : Merkel exhorte les partis au dialogue après les élections

Angela Merkel a lancé dimanche un appel implicite aux partis politiques allemands à surmonter leurs divisions après les élections législatives , alors que de difficiles tractations sont en cours pour tenter de former un nouveau gouvernement.

Il faut continuer à façonner notre pays. On peut se disputer sur la manière précise de le faire à l'avenir, mais nous savons que la solution nous appartient, qu'il nous faut nous écouter les uns les autres et dialoguer a déclaré Mme Merkel, dans un discours à l'occasion de la journée nationale célébrant en Allemagne la réunification allemande de 1990.

Nous avons des différences, mais aussi des choses en commun. Soyez-prêts à rencontrer les autres, soyez curieux des autres [...] et ayez la capacité de supporter les différences , a-t-elle ajouté c'est la leçon de 31 ans d'unité allemande .

Il s'agit des premiers propos tenus par Angela Merkel en rapport avec le résultat des élections et la situation politique qui en résulte.

Ils interviennent alors que les négociations exploratoires entre partis politiques pour tenter de former un nouveau gouvernement et de la remplacer à la chancellerie débutent dimanche et s'annoncent très ardues.

Suite aux élections législatives, il va très probablement falloir une alliance de trois partis aux programmes très différents pour former une majorité. Une première depuis les années 1950, qui fait craindre davantage d'instabilité politique.

L'option considérée actuellement comme la plus probable est une coalition entre le parti social-démocrate (SPD) – arrivé de peu en tête lors du scrutin, devant les conservateurs de la chancelière -les écologistes et le parti libéral FDP (droite).

Mais le centre-droit de la chancelière tente aussi en parallèle de rallier à lui les verts et le FDP.

Dans son intervention dimanche, peut-être son dernier grand discours avant de prendre sa retraite politique, la chancelière a en outre lancé un vibrant appel à défendre la démocratie face à la polarisation qui menace la société allemande.

Nous prenons parfois les choses trop à la légère quand il s'agit des acquis démocratiques, comme si nous ne devions plus rien faire pour les défendre, a-t-elle déploré.