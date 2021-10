Une fête dégénère à Ottawa après le match Panda

Une version précédente de ce texte faisait état d’une émeute. Après vérification avec la police d’Ottawa, il a plutôt été question d’un débordement.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) mentionnait d'abord 5000 personnes rassemblées, avant de revoir ce nombre à la baisse en avant-midi.

Aucune arrestation n'est rapportée en lien avec les événements, selon le SPOService de police d'Ottawa .

Des policiers ont été déployés dans le quartier dans la journée de samedi, alors qu'ils s'attendaient à plusieurs grands rassemblements, explique Martin Goulx du SPOService de police d'Ottawa . Aucun incident ne s'est produit au cours de la journée et les policiers ont réduit leur présence sur les lieux.

En soirée, de grands rassemblements ont commencé dans le quartier Côte-de-Sable , indique-t-il.

Aux environs de 19 h, 2000 personnes se trouvaient sur l'avenue Russell, toujours selon le SPOService de police d'Ottawa .

Quand nous sommes arrivés, il y avait un véhicule renversé et endommagé sur la rue , ajoute M. Groulx. La foule était coopérative avec la police et s'est dispersée calmement et aucune arrestation n'a été faite.

Quant aux ambulanciers, ils confirment que sept personnes ont été transportées à l’hôpital.

Un résident de l'avenue Russell, Stephen Higham, raconte avoir passé la nuit devant sa propriété.

Tout le monde à qui j'ai parlé était [...] respectueux, mais évidemment, les choses ont dégénéré quelques maisons plus loin. Quelques personnes ont décidé que c'était une bonne idée de renverser une voiture , témoigne-t-il.

Ce dernier a emménagé dans le quartier il y a un peu plus d'une semaine et s'attendait à ce qu'il y ait une fête. Nous ne nous attendions pas à l'ampleur de ce qui s'est passé , lance-t-il. Je me sens mal pour les autres propriétaires qui, j'imagine, ont subi des dommages.

Un résident de l'avenue Russell a photographié une voiture qui a été renversée lors de l'émeute. Photo : Gracieuseté : Stephen Higham

Samedi après-midi, les footballeurs des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa l’ont emporté 19 à 17 face à leurs rivaux territoriaux des Ravens de l’Université Carleton lors de la présentation du match Panda, un événement qui a regroupé 15 000 personnes dans les gradins de la Place TD.

Le SPOService de police d'Ottawa surveille le secteur dans les heures qui suivent cet événement annuel qui rassemble bon nombre d’étudiants des deux communautés universitaires.

À la mi-septembre, le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, avait imploré l’Université d’Ottawa et le Syndicat étudiant d’adopter des mesures pour réduire les débordements dans le quartier.

Deux semaines plus tard, la police avait confirmé que la présence policière allait être accrue pour surveiller les débordements de ce match toujours fort attendu qui n’avait pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Avec des informations de Jérôme Bergeron, Emmanuelle Poisson et Charles Lalande