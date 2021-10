Plus d’une tonne de déchets récupérés sur les berges de Sherbrooke

Dès 13h, des citoyens se sont rassemblés sur la rue des Grandes-Fourches Sud pour mettre la main à la pâte.

Des paniers d'épicerie, des roues, du bois et différents objets de métal ont été retirés des berges.

C'est un lieu où on est allés il y a trois ans et je suis retourné voir s'il y avait encore des déchets et malheureusement, il y en a encore. Il n'y a plus les gros déchets de métaux qu'on a ramassés et qui étaient là depuis des années, mais il y a encore beaucoup de plastique et beaucoup de canettes , décrit Jimmy Vigneux le cofondateur de la Mission 1000 tonnes. En 2018, un peu moins d'une tonne de déchets avaient été récoltés.

Même s'il fait parfois des découvertes inusitées, Jimmy Vigneux assure que le plastique à usage unique trône au sommet des produits les plus souvent retrouvés lors de cet effort de nettoyage. Les déchets ainsi ramassés sont récupérés par la Ville qui s'occupe de les acheminer dans les services appropriés.

Une implication marquée à Sherbrooke

Jimmy Vigneux, originaire de Sherbrooke, a déjà visité des dizaines de villes à titre de chef de mission pour ramasser les déchets qui se retrouvent dans les cours d'eau.

Selon lui, Sherbrooke n'est pas pire qu'ailleurs quant à la quantité de déchets qu'on y retrouve, toutefois la municipalité se démarque, croit-il, par l'implication des citoyens.

On a fait le tour du Québec et on est allés jusqu'à Natashquan et il n'y a pas de place meilleure qu'ailleurs, il y a des déchets partout. Là où on voit la différence, c'est le niveau de motivation, le nombre de personnes qui se déplacent à chaque événement , souligne-t-il.

8 millions de tonnes de déchets de plastique entrent dans les océans chaque année. Il y a une crise majeure et malgré la pandémie, cette crise-là continue de s'accentuer alors on essaie de faire une différence à ce niveau-là. Une citation de :Jimmy Vigneux, cofondateur de la Mission 1000 tonnes

À l'échelle du Québec, environ 20 000 bénévoles ont participé aux corvées de ramassage de déchets organisées par l'organisme, un geste qui fait la différence selon Jimmy Vigneux.

Une incitation à changer ses habitudes de vie

Jimmy Vigneux espère que les découvertes désolantes que font les bénévoles dans leur municipalité entraîneront une prise de conscience par rapport à leur propre consommation.

On veut inciter les gens à réduire leur utilisation de plastique à usage unique, parce que s'il se ramasse dans le cours d'eau, c'est qu'on l'utilise, qu'on le consomme. Il faut absolument changer nos habitudes de vie. Une citation de :Jimmy Vigneux, cofondateur de la Mission 1000 tonnes

Selon Jimmy Vigneux les centaines de kilos de déchets que son équipe retrouve dans tous les coins de la province ne constituent pas une situation normale. Même s'il entend demeurer mobilisé afin de poursuivre ses efforts de nettoyage, il estime que la solution passe avant tout par une réduction à la source de la production de déchets. Une responsabilité qui incombe à chaque citoyen, selon lui.