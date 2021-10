Le Festival de la galette de sarrasin de Louiseville en format réduit

L'événement avait dû être annulé en 2020, mais cette année les organisateurs ont choisi une formule différente, adaptée aux consignes sanitaires. C’était ça ou on ne faisait rien et ne rien faire, ce n’était pas une solution non plus , affirme le président du festival André Auger.

Les activités sont donc concentrées sur un seul et même site afin de s’assurer plus facilement de respecter la limite de 3500 personnes autorisées par la santé publique. Habituellement, le Festival accueille des dizaines de milliers de visiteurs et se déroule dans plusieurs rues de la ville.

Avec l’organisation régionale de la santé publique, on a eu une très bonne collaboration et ça a très très bien été. Quand il y avait quelque chose qui accrochait, on le savait tout de suite et on trouvait une solution tout de suite , explique André Auger.

Cette année, l’organisation a aussi dû faire une croix sur les défilés ainsi que les kiosques de la rue Saint-Laurent. 33 kiosques d'artisans locaux et de restaurants ont été conservés, au lieu des 120 habituels. Des spectacles musicaux sont aussi présentés chaque soir.

Le Festival de la galette de sarrasin de Louiseville se poursuit toute la fin de semaine ainsi que le week-end prochain.

Les visiteurs doivent absolument réserver leur billet en ligne avant de se présenter sur les lieux.

Avec les informations de Flavie Sauvageau