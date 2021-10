Il vit son baptême de la mer en travaillant dans l’industrie des pêches

Né au Pakistan, le jeune homme a grandi en Arabie saoudite avant de s'établir en Alberta en 2018 pour finir ses études secondaires. Arrivé à l'Île-du-Prince-Édouard en 2019 pour étudier en informatique, Eissa Mir avait occupé divers emplois d'été jusqu'ici.

Il a décidé d'accepter un emploi pour aller recueillir les moules cultivées dans le havre de Tracadie, sur la côte nord de l'île, parce qu'on lui a offert de le conduire au travail, un détail intéressant pour un étudiant sans voiture.

Un baptême difficile

Comme pour tout nouvel emploi, la première journée n'a pas été fameuse. C'était vraiment terrible. Chaque corde flottante compte 200 tubes de maille [où les moules sont élevées.] Et je ne pouvais en récolter que cinq, tout au plus , admet Eissa Mir.

Les moules sont cultivées en suspension dans l'eau de mer. Photo : Radio-Canada

Le gérant du site, Andy Handrahan, qui a aussi travaillé aux côtés d'Eissa Mir, se souvient que l'étudiant avait enfilé son équipement à l'envers et que le reste de l'équipage a dû l'aider.

Les premières semaines sont difficiles, surtout si on n'est pas habitué au bateau et qu'on n'a jamais fait ce genre de travail. Mais il voulait apprendre. Avec une bonne attitude et une dose de volonté, on peut apprendre assez vite , estime Andy Handrahan.

Le mal de mer a tenaillé Eissa Mir, les premiers jours. Mais le principal défi, pour lui qui ne savait pas nager, a été de se retrouver en pleine mer.

Il y avait quelqu'un qui l'accompagnait à tout moment. Il avait même de la difficulté à se retourner avec son équipement de survie , relate Andy Handrahan.

Ses collègues ont tenté de lui montrer à nager lors d'une sortie d'agrément dans un parc à thème.

Sortir de sa coquille

Le jeune homme réservé au départ s'est acclimaté graduellement. Il ne se mêlait pas beaucoup aux autres initialement parce qu'il ne se sentait pas à l'aise au sein du groupe, constitué principalement de travailleurs originaires de l'île.

Mon gérant Andy me faisait peur! Mais au bout de quelques jours, j'ai réalisé que c'étaient des gens vraiment détendus , confie Eissa Mir.

Il a commencé à sortir avec ses collègues et à répondre à leurs taquineries.

Mon équipage est jeune, la plupart sont dans la vingtaine , note Andy Handrahan. Ils aiment chanter, jouer et faire des farces pour passer le temps.

Si vous l'aviez vu lors de sa première journée de travail, vous auriez cru à un individu tranquille et introverti. Mais après deux mois, il est vraiment sorti de sa coquille. Une citation de :Andy Handrahan

Eissa Mir devrait décrocher son diplôme l'an prochain et se mettre en quête d'un emploi dans son domaine. Andy Handrahan indique qu'il le reprendrait dans son équipe, à bras ouverts. Il serait loin d'être un p'tit nouveau.