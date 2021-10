À Winnipeg, des manifestants éclament « une justice reproductive »

Selon plusieurs personnes présentes, cette loi est inquiétante, car elle pourrait entraîner des répercussions négatives sur le droit à l’avortement au Canada.

Il y a une menace de plus en plus grandissante sur le droit des femmes, des filles et des personnes qui ont des utérus. Une menace qui donne le droit de déterminer ce qui est bon pour le corps ou pas , affirme la directrice des programmes cliniques et communautaires au Centre de santé des femmes de Winnipeg, Blandine Tona.

« La personne qui porte la grossesse a plus de poids qu’une grossesse. Ça, c’est le message que nous voulons défendre », affirme Blandine Tona, qui porte fièrement le chandail « Foutez le camp de mon utérus ». Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Selon elle, la majorité des femmes ayant des cycles irréguliers ne savent même pas après six semaines qu'elles sont enceintes .

La loi au Texas, entrée en vigueur le 1er septembre, interdit l’avortement dès que les battements de coeur de l'embryon sont détectables et ne prévoit pas d'exception en cas d'inceste ou de viol.

Des gens brandissent des pancartes devant l'Assemblée législative au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Foutez le camp de mon utérus! clamait la foule.

La manifestation, organisée par la députée néo-démocrate de Saint-Johns, Nahanni Fontaine, était parsemée de plusieurs discours, dont celui de Blandine Tona et de la députée néo-démocrate d'Union Station, Uzoma Asagwara.

« Foutez le camp de mon utérus n’est peut-être pas poli, mais qu'est-ce qui est poli quand on me dit ce que je devrais faire avec mon corps? », a dit Uzoma Asagwara aux manifestants.

Le groupe de musique FAF était présent lors de la manifestation de samedi pour célébrer le droit des femmes. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Le rassemblement s’est déroulé en parallèle avec d’autres manifestations à travers les États-Unis.

Nous ne devrions jamais tenir pour acquis le droit à l’avortement , a rappelé Nahanni Fontaine.

Laure Moody et sa fille Leia Moody-Lepine étaient vêtues d’une robe rouge avec un chapeau blanc, en référence au roman dystopique La servante écarlate de Margaret Atwood, qui se déroule dans un environnement politique où on exerce un contrôle sur le corps des femmes, qui ont perdu tous leurs droits.

Laure Moody et sa fille Leia Moody-Lepine ont pris part à la manifestation à l’Assemblée législative du Manitoba pour protester pour le droit à l’avortement. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Dans le roman, les femmes n’ont plus aucun droit sur leur corps , explique Laure Moody. Selon elle, ceci est un rappel que les femmes doivent conserver la liberté de choix.

Elle raconte que sa grand-mère a tenté d'avorter à une époque où l'accès à l'avortement sécuritaire était à toute fin pratique impossible. Ma grand-mère a eu huit enfants. Son corps ne pouvait plus en prendre un neuvième. En 1950, l’avortement était illégal, alors elle a dû sauter de très haut dans une piscine , raconte-t-elle.

Même si l'avortement est légal au Canada depuis 1988, Blandine Tona croit qu'il pourrait être davantage accessible au Manitoba. La clinique pour laquelle elle travaille offre l’avortement depuis 2006, mais Mme Tona note un déficit de fonctionnement énorme en raison d’un sous-financement, en plus de demandes qui augmentent sans cesse .