Laurent Thibeault quitte après 16 ans comme maire de Sainte-Rose-du-Nord

Après quatre mandats, le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Laurent Thibeault, tire sa révérence.

Me retirer après 16 ans, je pense que c'est le temps. Il faut savoir se retirer au bon moment. Une citation de :Laurent Thibeault

Surtout qu'il y a d'autres personnages bien connus qui se sont retirés, dit-il en riant. En Allemagne, Angela Merkel, à Québec, le maire Labeaume, et à Sainte-Rose, il y a un maire qui est aussi connu, mais pas à ce niveau-là, restons sobre et humble! Mais le troisième maire d'un triumvirat doit se retirer sinon ça devient une dictature.

Le maire coloré dresse un bilan positif de ses 16 années à la tête de la municipalité d'un peu moins de 500 habitants.

J'ai eu aussi de gros défis. Je vais vous dire par exemple que j'ai commencé mon mandat en 2005-2008 sur le dossier de l'eau potable. On l'a fait, en 2008, tout était réglé!

La dernière année de Laurent Thibeault aura été particulièrement difficile avec les postes de directeur-général et d'adjointe administrative qui sont demeurés vacants.

Le maire de Sainte-Rose est en même temps le directeur-général, le directeur du personnel, le contrôleur financier... alors on fait toutes les fonctions. Maintenant, c'est plus un maire à quelques heures par semaine pour préparer une réunion du conseil une fois par mois, non! C'est un maire pratiquement à plein temps depuis quatre mois.

Deux candidats à la mairie

Comme Laurent Thibeault ne se représente pas, les citoyens de Sainte-Rose-du-Nord auront le choix entre la candidate Marielle-Jenifer Couture et le conseiller Claude Riverin, le 7 novembre prochain

Les deux candidats sont conscients du défi d’être le maire ou la mairesse de Sainte-Rose-du-Nord.

Je pense que les petites municipalités ne sont pas parmi les plus attrayantes au niveau des conditions, des salaires, tout ça. Donc c'est évident que c'est pas facile d'aller chercher des personnes qui ont les bonnes compétences mais moi je suis convaincue qu'il y aura moyen , indique Mme Couture.

Moi dans ma tête à moi, on doit renforcer l'équipe à Sainte-Rose-du-Nord, on doit la stabiliser. On a de bons employés, la personne qui est là est extraordinaire mais c'est comme dans le système de la santé. On ne peut pas les épuiser, on va les perdre , ajoute M. Riverin.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.