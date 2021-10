Messe anniversaire à la mémoire de Joyce Echaquan

Un peu plus d’un an après la mort de Joyce Echaquan, une messe commémorative en son honneur a eu lieu à la cathédrale de Joliette samedi après-midi.

Des membres de la famille, de la communauté atikamekw de Manawan, d’autres communautés autochtones de la province, et des allochtones se sont déplacés pour la cérémonie, qui a réuni des éléments de la culture atikamekw et de la liturgie catholique.

[La douleur] est encore aussi vive , a déclaré Manon Ottawa, une tante de Mme Echaquan, peu avant la messe. La cérémonie, c’est pour apaiser la douleur de chacun, des parents, des enfants, de la famille, de la communauté, de la Nation, des Premières Nations.

C’est un bon geste de solidarité et de fraternité , s’est ému Carol Dubé, le veuf de la jeune femme atikamekw de Manawan.

Photo : Radio-Canada / Marie-Josée Paquette-Comeau

Des témoignages, des chants, des prières, de la danse, du tambour et un rite de purification ont été tenus. C’est une manière de dire bienvenue, vous êtes chez vous , a déclaré Mgr Louis Corriveau, l’évêque du diocèse de Joliette, qui espère un apaisement pour les gens .

Joyce Echaquan est décédée le 28 septembre 2020 à l'hôpital de Joliette après avoir diffusé une vidéo en direct dans laquelle on peut entendre des membres du personnel soignant l'insulter.

Un déni difficile à digérer

Mme Ottawa a dit s’être sentie trahie en apprenant les conclusions du rapport d’enquête de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan. La coroner Géhane Kamel a déterminé que le racisme est une des causes de la mort et recommande au gouvernement du Québec de reconnaître l’existence du racisme systémique.

La tante de Mme Echaquan abonde dans le même sens. C’est quelque chose qu’il faut reconnaître, qu’il faut admettre et un prérequis pour bâtir des ponts entre les communautés, selon elle.

Le premier ministre François Legault et son gouvernement refusent toujours de reconnaître l’existence du racisme systémique au Québec, malgré les appels répétés de l’opposition et d’autres intervenants. Une réalité pourtant bien documentée , indique Me Kamel dans son rapport, qu’elle doit présenter officiellement mardi  (Nouvelle fenêtre) .

Le rapport final de la commission Viens  (Nouvelle fenêtre) , publié en 2019, note par exemple qu’il est impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les membres des Premières Nations et les Inuit dans leurs relations avec les services publics ayant fait l’objet de l’enquête , dont les services policiers et judiciaires, les services de santé et les services de protection de la jeunesse.

Une étape à la fois pour l’Église

Interrogé sur la réception froide des Autochtones quant aux excuses des évêques catholiques canadiens envers eux, Mgr Corriveau a dit qu’il s’agit d’une autre étape dans un processus. Pour nous, que ce soit tard ou tôt, c’était important de le faire , a-t-il soutenu.

Mgr Corriveau estime que des excuses du pape François aideraient à la guérison des peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Marie-Josée Paquette-Comeau

L’étape ultime, c’est une visite du pape François qui viendrait présenter ses excuses et qui viendrait ici en sol canadien pour rencontrer les gens, a-t-il ajouté. Je pense que ça contribuerait à la guérison.

Une délégation de représentants autochtones doit rencontrer le pape en décembre.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau