Fleurs, le nouvel album d’Héra Ménard

Écrire 10 textes de chanson pour enregistrer un album est un travail de moine. C'est un effort encore plus grand si l'on doit le faire deux fois. C’est pratiquement ce qui est arrivé à Héra Ménard.

Ne voulant pas brimer sa créativité, elle a laissé venir les chansons, sans se censurer. Celles-ci se sont présentées à elle… en anglais!

Pochette de l'album Fleurs d'Héra Ménard Photo : Taxi Promo

Les gens qui me suivent, c’est des gens d’ici au Québec et quelques personnes en France , explique celle qui a voulu pousser l’exercice de la création un peu plus loin.

L’artiste est entrée en contact avec l’auteure Guylaine Saint-Pierre qui avait déjà de l’expérience dans l'adaptation de chansons. Après quelques aller-retour, les textes ont été traduits en français. Les versions finales des paroles sont celles qui se retrouvent dans Fleurs.

Dans une langue comme dans l’autre, les textes de la chanteuse sont plutôt introspectifs. Les enjeux sociaux des derniers mois l'ont inspirée.

Ça m’a touché beaucoup Black Lives Matter et ce qu’on voit de plus en plus avec les autochtones. L’environnement a aussi une place sur cet album. Héra donne une voix à dame nature sur la chanson Marcher sur mes terres.

C’est jamais moralisateur, c’est pas non plus pour prendre position. C’est vraiment une exploration, c’est très personnel. Une citation de :Héra Ménard, auteure-compositrice-interprète

Plus que du country

Puisqu’on lui demande souvent de choisir une étiquette pour décrire sa musique, Héra choisit celle du country. Mais la compositrice ne voulait pas se contraindre à un seul style. C’est métissé comme moi je l’aime! Je suis allée dans la liberté et dans l’inspiration du moment.

Héra Ménard s’est entourée de collaborateurs d’expérience pour ce deuxième opus. Jean-François Lemieux s’est chargé de la réalisation, François Lafontaine des claviers, Joe Grass des guitares et du banjo, et Robbie Kuster des percussions et de la batterie.

Le lancement sauvage de l’album sera diffusé sur la plateforme Rampe de lancement de l’ADISQ le jeudi 7 octobre.

Fleurs est en écoute sur Ohdio jusqu’au 8 octobre 2021.