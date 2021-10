Élections municipales : des villes en quête de stabilité

La liste des candidats est maintenant connue dans toutes les municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec et ces élections pourraient apporter davantage de stabilité au sein de certains conseils municipaux divisés.

C’est le cas à Saint-Élie-de-Caxton où le maire actuel, Robert Gauthier, ne sollicitera pas de nouveau mandat. Depuis son entrée en poste en 2017, les démissions se sont multipliées au sein des élus et des employés municipaux, si bien que le conseil sera entièrement renouvelé cette année.

Quatre des six conseillers ont d’ailleurs déjà été élus sans opposition. Je pense que le changement, c’est la clé à Saint-Élie-de-Caxton. Vous savez, si on fait la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent, ça ne marche pas , explique la conseillère sortante et candidate à la mairie Gina Lemire.

Le point de vue de M. Gauthier et le mien était toujours très différent. Moi je trouve que c’est à une équipe de décider, de choisir et d’avancer. [Le rôle de maire] ce n’est pas d’amener des solutions toutes faites et on doit faire avec. Une citation de :Gina Lemire, candidate à la mairie de Saint-Élie-de-Caxton

Son adversaire pour le poste, la conseillère sortante Lucie Hamelin, estime elle aussi pouvoir apaiser les tensions au sein du conseil municipal.

On a même eu la ministre Laforest et elle nous a dit : ‘’La gestion est saine, ça va bien de ce côté-là.’’ Je pense que c’est plus de rétablir une communication avec les citoyens, ce que l’on fait déjà bien avec un petit journal qu’on publie après chaque conseil municipal. Une citation de :Lucie Hamelin, candidate à la mairie de Saint-Élie-de-Caxton

Une course sous le signe de la tension à La Bostonnais

À La Bostonnais, en Haute-Mauricie, la mairesse sortante, Rachel Fluet, devra défendre son poste convoité également par la mairesse suppléante, Renée Ouellette. Mme Fluet, qui est actuellement en congé de maladie, accuse Mme Ouellette de tenter de l’écarter des décisions du conseil.

Son conjoint, le conseiller sortant François Descarreaux, affrontera quant à lui le conseiller Guy Laplante qui avait déposé une accusation de voie de fait contre lui à la suite d’une dispute à l’hôtel de ville, en mai dernier.

Le maire de Saint-Barnabé tire sa révérence

Du côté de Saint-Barnabé, le maire sortant Michel Lemay a déposé sa candidature, mais s'est désisté à la toute dernière minute, vendredi. Il explique qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour tenir tête à l'opposition au sein du conseil. Michel Lemay quitte la mairie après un troisième mandat houleux.

Il a comparu devant la Commission municipale du Québec, en 2020, pour avoir tenu des propos sexistes et pour des allégations de collusion.

Le conseiller municipal sortant Guillaume Laverdière lui succède, faute d'opposition.

Avec les informations de Jacob Côté