Re-Source Familles inaugure ses nouveaux locaux à Témiscouata-sur-le-Lac

Fondé en 1997, Re-Source Familles avait deux points de services à Cabano et à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

L'organisme a décidé de fermer ces deux centres et d'en ouvrir un seul au 1, carré Fraser, à Témiscouata-sur-le-Lac. Le tout est dans le but d’accueillir un plus grand nombre de personnes.

La nouvelle maison Re-Source Familles s’est installée dans un bâtiment qui appartenait auparavant à la papetière Cascades.

Des investissements de 320 000 $ ont été nécessaires pour effectuer les deux premières phases des travaux de rénovation, soit l’aménagement des bureaux administratifs et de la friperie.

Selon l'organisme, 80 000 $ supplémentaires seront nécessaires pour compléter la dernière phase des rénovations, qui consiste à aménager une cuisine, un espace familial et installer un monte-charge.

Des élus et des familles ont pris part à l'ouverture des nouveaux locaux de Re-Source Familles. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Bien que les tous les travaux prévus ne soient pas encore exécutés, la directrice de l’organisme souligne que les familles peuvent déjà recevoir des services dans les nouveaux locaux.

Les ateliers sont commencés et on reçoit les familles et la population , précise Émilie Voisine. C'est important pour nous de le souligner, étant donné qu’on était fermé depuis longtemps. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de se voir et de se rencontrer puis de souligner un événement aussi positif que ça.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac est ravi de l’inauguration. C’est un beau projet mené par des gens qui sont très motivés et un beau conseil d'administration , lance Gaétan Ouellet.

On est très heureux de l'inauguration, c'est un besoin qui est important pour le milieu. Une citation de :Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Un lieu de socialisation pour les familles

Jessica Dubé, une mère de famille de Témiscouata-sur-le-Lac, était heureuse de retrouver d'autres familles de la maison Re-Source Familles.

J’ai trois enfants, donc j'ai été utilisatrice durant quelques années , raconte Mme Dubé qui siège maintenant au conseil d’administration de l’organisme. Ça m'a donné le goût de m'impliquer puis devenir donner mon temps puisqu'on croyait beaucoup à la mission de l'organisme, aux bienfaits que ça avait dans la communauté.

Ça permet à des mères de tisser des liens, d'échanger, de mieux comprendre cette réalité-là d'être maman. Une citation de :Jessica Dubé, administratrice de Re-Source Familles

À l’instar de plusieurs parents, elle est d’avis que l’endroit permet de briser l'isolement social en permettant aux parents et aux enfants de faire de nouvelles rencontres.

Avec les informations de Sophie Martin