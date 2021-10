Plus d’élus LGBTQ2S+ au Parlement : quel effet sur les politiques du gouvernement?

La Chambre des communes compte désormais sept élus s'identifiant LGBTQ2S+. Une nouvelle représentation pour la communauté, qui pourrait voir certaines politiques la touchant mises en place plus rapidement.

On compte parmi cette cohorte trois élus du Parti libéral. Il y a Rob Oliphant, ancien secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, qui a remporté sa circonscription de Don Valley Ouest, dans la région de Toronto. Puis Seamus O'Regan, qui représente la circonscription de St. John's South-Mount Pearl à Terre-Neuve-et-Labrador, et Randy Boissonnault dans Edmonton-Centre, en Alberta.

Côté conservateur, Eric Duncan qui a été réélu dans la circonscription de Stormont–Dundas-South Glengarry dans le Sud-Est de l'Ontario et Melissa Lantsman à Thornhill, en Ontario.

Le candidat néo-démocrate Randall Garrison, de la circonscription d'Esquimalt-Saanich-Sooke de la région du Grand Victoria, a également été élu. Ainsi que Blake Desjarlais dans Edmonton-Griesbach, en Alberta.

Christopher Matthews, le directeur de Proud Politics Photo : Radio-Canada

Cela demeure majoritairement des Blancs cisgenres, mais c'est un pas dans la bonne direction , estime Christopher Matthews, le directeur de Proud Politics, un organisme qui soutient les candidats LGBTQ2S+ à se lancer en politique.

Ils reçoivent encore des courriels haineux, homophobes, transphobes... Il y a encore du travail à faire , ajoute-t-il.

Mais ça n’a pas arrêté Blake Desjarlais, qui est fier d'être le premier bispirituel, métis, élu au Parlement.

Blake Desjarlais Photo : Radio-Canada

J'ai reçu du soutien de personnes dans la communauté qui se disaient heureuses de se voir enfin représentées. Dans chaque démocratie, c'est important d'avoir des élus qui reflètent vos valeurs. Une citation de :Blake Desjarlais, député néo-démocrate, Edmonton-Griesbach

Le député regrette qu'il y ait encore trop peu d'Autochtones, de Noirs et de personnes s'identifiant comme LGBTQ2S+ en politique, mais il remarque le changement, même dans la plutôt conservatrice Alberta.

Melissa Lantsman a été élue dans Thornhill, longtemps représentée par Peter Kent. Photo : CBC

Côté conservateur aussi, le changement se fait sentir. L'élue de Thornhill, Melissa Lantsman, encourageait déjà il y a un an les Canadiens LGBTQ2S+ à être fiers, soulignant dans un message sur Twitter que sortir du placard avait finalement été plus facile pour elle que d'annoncer qu'elle était conservatrice.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Canada est en train de changer et d'être beaucoup plus diversifié. Une citation de :Randy Boissonnault, député libéral, Edmonton-Centre

Le député libéral Randy Boissonault est persuadé que cette représentation se traduira par des changements politiques.

Randy Boissonnault a été élu dans Edmonton-Centre. Photo : Radio-Canada / Mathieu Gohier

Don de sang et thérapies de conversion

On a eu des retours encourageants d'Hema-Québec et des Services de sang canadien nous disant qu'ils allaient faire d'ici la fin de l'année la demande à Santé Canada de ne plus interdire aux hommes homosexuels de donner leur sang , dit-il.

Présentement, au Canada, il est interdit aux hommes homosexuels de donner du sang s’ils ont eu une relation sexuelle au cours des trois derniers mois. Une pratique jugée discriminatoire, et que certains essaient de changer.

Criminaliser les thérapies de conversion sera aussi l'une des priorités.

Un Parlement avec plus de députés LGBTQ+

Le projet de loi C-6 visant à interdire cette pratique s'était rendu au Sénat en juin, après des mois de blocage de la part des conservateurs.

D'avoir des personnes concernées par ces questions, c'est la clé pour faire avancer les politiques , estime Christopher Matthews.

C’est également un message fort qui est envoyé à des milliers de Canadiens.

Je pense que le fait d'avoir des personnes queers au sein des institutions politiques indique aux gens qu'ils sont invités à faire leur coming out, qu'ils doivent être qui y sont et que leur pays, leur province, leur ville, leur appartiennent , affirme Randy Boissonnault.