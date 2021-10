Élu sans opposition, le maire Martin Ferron affiche ses priorités

D’emblée, le maire élu sans opposition croit qu'il aurait pu y avoir une course.

Mais il ajoute du même souffle que les gens sont également heureux du travail que [son équipe] fait.

Le maire se dit prêt à poursuivre les projets lancés dernièrement à commencer par la revitalisation du centre-ville et l'amélioration de l'environnement avec l'augmentation de la plantation d'arbres dans les quartiers.

Le maire veut aussi proposer un budget participatif pour permettre aux citoyens de prendre part au développement de leur municipalité.

Permettre aux gens dans certaines parties du budget de venir donner des projets et laisser les gens choisir dans quel projet on va investir, exemple dans les services des loisirs, les parcs, pouvoir donner leur opinion sur les priorités du milieu , dit-il.

Martin Ferron sera maire de Malartic pour un troisième mandat. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Parmi ses autres priorités, construire un nouveau quartier à Malartic pour accueillir de nouvelles familles.

Avec l'arrivée du projet Odyssey, on veut s'assurer que les gens s'installent en région, s'installent chez nous, pas uniquement faire du fy-in fly-out [du navettage] , soutient le maire.

On travaille sur un projet d'un nouveau quartier, on a déjà fait l'acquisition de terrains, on va faire les plans et devis en ce moment. On veut vraiment être prêt quand les gens vont arriver, on sera prêts à les accueillir déjà peut-être même dans des maisons déjà installées. On travaille sur un projet important de nouveau quartier, on parle de plusieurs centaines de familles qui vont venir s'installer chez nous. On veut être prêt à les accueillir, parce que les autres vont le faire si on ne le fait pas , insiste la maire.

Une course à trois aura lieu pour un poste de conseiller de quartier pour compléter l'équipe du nouveau conseil municipal.