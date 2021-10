Selon la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Annie-Andrée Émond, une analyse de la situation est en cours afin de mettre rapidement en place un plan d'action dans cette MRC.

Selon les plus récentes données publiées par la santé publique, 39 cas actifs sont recensés dans la MRC des Sources. Seuls les secteurs de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska comptaient davantage de cas jeudi.

Quelque 74,1 % de la population de cette MRC est adéquatement vaccinée, il s'agit du taux le plus bas enregistré en Estrie. Les moins de 40 ans sont encore moins bien protégés, puisque seuls 53 % des 18 à 39 ans y ont reçu leurs deux doses.

Le maire de Saint-Camille s'inquiète pour sa communauté

La municipalité de Saint-Camille qui fait partie de cette MRC n'est pas épargnée par la progression de la COVID-19.

Le maire Philippe Pagé indique qu'une classe de l'école primaire Christ-Roi a été fermée cette semaine en raison de la présence d'un cas de COVID-19.

Le maire fait partie de ceux qui s'inquiètent de voir ce virus gagner du terrain dans cette communauté qui est moins bien protégée. Avec un aussi faible taux de vaccination chez les moins de 40 ans, ça fait que ces enjeux-là se vivent dans les commerces, dans les milieux de travail, on sent que les professeurs sont à bout de souffle , décrit Philippe Pagé.

Le maire, tout comme la santé publique, affirme être à la recherche de solutions afin de traverser cette quatrième vague alors que la communauté est à bout de souffle. Il a des facteurs qu'on essaie d'identifier afin de savoir pourquoi notre population est plus réfractaire , explique le maire.

Notre but, ce n'est pas d'être dans le jugement, c'est d'essayer de comprendre, de sauver des vies. Une citation de :Philippe Pagé, maire de Saint-Camille

Philippe Pagé souligne que le passé minier de la région pourrait ne pas être étranger à la réticence de certains citoyens envers les mesures sanitaires. Il évoque notamment la crise de l'amiante qui a balayé cette MRC, ce qui a mené à la fermeture de la mine Jeffrey en 2011.

Quand la santé publique est arrivée et qu'elle a dit que le chrysotile était pas bon pour la santé, ici, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi à cause de ça et on a peut-être un historique un peu plus réfractaire à la santé publique , raconte-t-il.

Le maire estime que la confiance de la population envers les institutions qui a ainsi été ébranlée devra être rebâtie. Comme communauté, on a déjà traversé de nombreuses crises, on s'est bien sorti de tout ça et je pense qu'on peut en être fiers. Et je pense qu'on peut voir ce défi-là comme un qu'on peut surmonter, si on se met tous ensemble. Il faut juste se mettre à penser collectif dans les prochaines semaines , conclut Philippe Pagé.

