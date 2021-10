La mycologie s’invite dans les assiettes de la Mauricie

Jusqu’au 11 octobre, les organisateurs invitent les gourmands à déguster des produits forestiers qui poussent dans la région.

24 restaurants ont élaboré des menus spéciaux à base de champignons, de petits fruits et d’herbes forestières.

Souvent les gens vont avoir comme première idée que les champignons sont ceux qu’on retrouve dans les épiceries, mais le festival permet de faire découvrir beaucoup de saveurs de champignons , explique le responsable des communications du festival, Mathieu Martin.

D’ailleurs, l’organisation et les chefs participants souhaitent initier les consommateurs à des produits méconnus du terroir et démocratiser la cueillette en forêt.