Une Semaine des aînés riche en événements à Val-d’Or

Pour la Table de concertation des aînés de Val-d’Or, cet événement, qui avait fait relâche en 2020, se veut un moment privilégié de réfléchir sur l’apport et l’implication des personnes aînées dans la société.

Les 65 ans et plus représentaient 16 % de la population de la Vallée-de-l’Or en 2017 et cette proportion pourrait atteindre 24 % d’ici 2031.

« C’est un trésor, les aînés, souligne Ghyslain Bergeron, porte-parole et membre du comité organisateur. C’est de l’expérience, de la connaissance, du dévouement. Ils ont donné beaucoup dans la société et il ne faut pas les oublier. Cette semaine, c’est une occasion de briser leur solitude et aussi faire valoir le patrimoine qu’ils ont bâti. »

Plusieurs activités sont organisées à Val-d'Or à l'occasion de la Semaine des aînés. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’un des événements principaux de cette Semaine des aînés aura lieu le mercredi 6 octobre, à 14h, avec la présentation de la visioconférence de la psychologue Rose-Marie Charest. Intitulée Comment ça va? , cette conférence traitera de l’importance pour les aînés de faire le point sur leur bien-être, dans le contexte difficile de la pandémie.

À ce sujet, Ghyslain Bergeron reconnaît que la pandémie a été vécue très difficilement pour les aînés vivant dans les résidences ou centres d’hébergement.

« On a vu des horreurs, déplore-t-il. Pourtant, ces gens-là sont tout aussi capables de respecter des consignes et faire tout ce qui est nécessaire pour demeurer en bonne santé et vivre en société. Il faut s’en occuper davantage. Ce ne sont pas des citoyens de second ordre. »

Quelque 2500 participants ont pris part aux deux premières éditions de la Semaine des aînés, en 2018 et 2019.