Gabriel Nadeau-Dubois de passage à Rimouski

Le chef parlementaire de Québec solidaire et député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, est de passage à Rimouski en fin de semaine. Pour entamer les activités prévues, il a choisi de passer...au salon de coiffure.

Québec solidaire est le parti des travailleurs et des travailleuses. Pour nous, le développement économique commence par le commerce de proximité et par les gens qui sont à la base de notre économie , plaide le co-porte-parole de QSQuébec solidaire .

Le député ajoute que les coiffeuses et coiffeurs du Québec ont particulièrement souffert, pendant la pandémie.

Ce sont elles et eux qui m'ont invité à me parler de leur quotidien et des enjeux qui touchent leur profession. J'ai donc accepté l'invitation. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, député solidaire de Gouin

Comment gagner Rimouski?

L'assemblée de mobilisation des membres solidaires de la circonscription ont baptisé la rencontre avec le chef parlementaire. Comment gagner Rimouski?, un nom qui revêt un objectif direct pour la formation campée à gauche sur l'échiquier politique.

Je pense qu'à Rimouski comme partout ailleurs dans la circonscription, beaucoup de gens constatent les conséquences de la crise climatique , affirme M. Nadeau-Dubois.

Le message que lance Québec solidaire, c'est qu'on ne peut plus attendre et qu'il faut absolument que le développement de nos régions se fasse main dans la main avec la lutte aux changements climatiques. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, député solidaire de Gouin

On veut aussi dire aux gens qui ne se reconnaissent pas dans François Legault qu'il y a une alternative qui met l'environnement au coeur des enjeux. Et c'est le projet de QSQuébec solidaire , ajoute le chef parlementaire.

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, l'accès à un service de transport collectif abordable est un enjeu crucial dans les régions du Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Transport intra-régional

Le député solidaire parlera de transport intra-régional lors d'un point de presse, lundi. En 2021, toutes les régions ont droit à du transport collectif abordable, confortable et efficace , tranche M. Nadeau-Dubois.

On parle beaucoup des projets à Montréal et à Québec. Mais tous les Québécois ont le droit de contribuer à la lutte aux changements climatiques en ayant du transport collectif digne de ce nom. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, député solidaire de Gouin

À ce titre, des écueils ont récemment été décelés à la Société des Transports de Rimouski, comme l'a révélé Radio-Canada plus tôt cette semaine.

Ça n'a pas d'allure qu'on investisse aussi peu pour qu'on puisse se déplacer partout sur notre territoire de manière écologique. On est au 21e siècle et il faut démontréaliser, si vous me permettez l'expression, le transport collectif , conclut le solidaire.

Avec les informations de Xavier Lacroix