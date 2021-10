Pensionnats : le long chemin vers la vérité de la Nation crie Star Blanket

Jeudi, à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la communauté s’est rassemblée autour du terrain de l’ancienne école industrielle et a procédé à une marche de purification par la fumée, afin de se préparer aux recherches qui commenceront d'ici la fin du mois d’octobre.

La marche de purification est un moyen de purifier le sol parce que nous ne sommes pas certains de ce que nous allons trouver au cours des recherches , explique Sheldon Poitras, responsable des démarches pour mener ces recherches.

La communauté, dit-il, aura recours à un radar pénétrant le sol, une technologie utilisée par d'autres Premières Nations dans leurs recherches de tombes d’enfants disparus.

Le pensionnat pour Autochtones de Lebret, qui a ouvert en 1884, a porté plusieurs noms au cours des ans. On l’a ainsi connu sous le nom de Qu’appelle, St. Paul’s et Whitecalf.

Fermé en 1998, il a été parmi les derniers pensionnats en activité en Saskatchewan. Le gouvernement fédéral n'était plus l'administrateur du pensionnat au cours de ses dernières années, puisqu’il avait été confié au conseil du pensionnat pour Autochtones Qu’Appelle.

Plusieurs bâtiments du pensionnat ont été démolis en 2000. Il reste le gymnase, qui est devenu un centre pour les activités de la Première Nation crie Star Blanket.

Le chef de la Première Nation, Michael Starr, espère que les recherches permettront de trouver des réponses sur le sort qu'on connus ces enfants.

Nous avons commencé le processus au cours de l’été pour engager notre peuple et nos aînés, dit-il. Nous avons suivi tous les protocoles et mené toutes les cérémonies traditionnelles, nous avons recouru à nos gardiens du savoir et œuvrer pour trouver une entreprise qui travaillera avec nous.

Les leçons et les histoires du passé aident la communauté à comprendre où mener les recherches pour retrouver des tombes anonymes, mais personne ne sait vraiment ce que ces recherches permettront de découvrir.

Ils examineront plus de 55 acres sur la réserve même, et la Première Nation a pu conclure des ententes avec des propriétaires de terrains pour assurer qu'elle pourra examiner plus de sites situés là où l’ancien Pensionnat était en activité.

Sheldon Poitras estime que ces recherches pourraient prendre des années, mais qu’elles en valent la peine si elles permettent de trouver des réponses.

Ligne bilingue d'appui pour les survivants des pensionnats pour Autochtones : 1-866-925-4419

Avec des informations d'Alexander Quon, CBC