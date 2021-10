L’autonomie alimentaire de la Gaspésie bien en marche

Plusieurs initiatives sont toujours à l’étape de planification, mais des travaux ont déjà débuté.

C’est le cas notamment de la cour d’école de Marsoui, où une dizaine de bénévoles y ont intégré un jardin.

Un projet est aussi en cours à Tourelle, où on compte y construire une serre communautaire sur le terrain de la maison d’Enfantaisie Haute-Gaspésie.

L’organisme souhaite ainsi augmenter l’autonomie alimentaire de la région face aux changements climatiques.

On vise vraiment à augmenter la résilience des populations face aux changements climatiques dans une MRC qui peut vivre des bris de services par rapport à la route. On l’a connu par le passé, quand on a eu des grosses tempêtes , explique la coordonnatrice de l’organisme, Roxane L’Allier.

Les organisateurs souhaitent être plus autonomes en cas de rupture des liens routiers, comme c'était le cas ici en 2016 après une tempête hivernale (archives). Photo : Transport Québec

Trois projets du genre seront implantés au printemps prochain, tandis que quatre autres le seront au cours de l’été 2022.

L’organisme espère que les 14 localités qui participent au LAB Nourrir notre monde auront mis en place leurs infrastructures au courant des deux prochaines années.

Des comités engagés

L’organisme peut mettre en œuvre les différents projets après avoir reçu un financement de 700 000 $ du ministère de l’Environnement et des Changements climatiques du Québec.

Avec ce financement, l'organisme peut permettre la construction de structure comme des serres et des jardins (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

C’est toutefois avec l’engagement des groupes de citoyens que ces projets sont idéalisés. Un engouement qui réjouit les organisateurs du LAB Nourrir notre monde.