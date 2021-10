Véhicules électriques : une industrie en pleine effervescence

Pour Jesse Caron, expert automobile chez CAA-Québec, le virage se confirme. Les véhicules électriques sont de plus en plus accessibles et l’offre est grandissante. Il y a de plus en plus de véhicules électriques sur le marché, les constructeurs s’y investissent, nous font de belles promesses et ces promesses commencent à se concrétiser avec l’apparition de modèles pour le grand public , explique-t-il.

À l’heure actuelle, on en compte environ 116 000 sur les routes du Québec. L’objectif du gouvernement Legault est de faire grimper ce chiffre à 1,5 million en 2030.

Pour atteindre cette cible, différents incitatifs financiers ont été mis en place. Le gouvernement du Québec offre des subventions pouvant aller jusqu’à 13 000 dollars à l’achat d’un véhicule électrique. Quant à la borne de recharge, une subvention de 600 dollars est offerte, précise M. Caron.

Les constructeurs automobiles se sont affairé au cours des dernières années à améliorer l’autonomie des véhicules électriques. De nouveaux types de batteries sont d’ailleurs en développement et permettront de réduire le temps de recharge. Elles vont améliorer les performances et l’autonomie des véhicules, tout en prenant moins de place et en étant moins lourdes .

L’expert automobile rappelle toutefois que l’autonomie de la batterie peut diminuer d’au moins 30 % en hiver. Il existe différents moyens pour réduire la perte d’énergie, mentionne M. Caron. On branche le véhicule à sa borne, on peut préchauffer l’intérieur .

Nouveautés au Salon du véhicule électrique

Après un an d’absence, le Salon du véhicule électrique de Québec est de retour pour une deuxième édition. Une cinquantaine d’exposants sont présents et font découvrir au grand public les nouvelles tendances de l’industrie.

Des essais routiers de plusieurs véhicules électriques sont notamment offerts aux participants.

Pour l’occasion, trois primeurs canadiennes sont présentées : la Porsche Taycan 4 Cross Turismo, la IONIQ 5 de Hyundai et l’Imperium SEV.