La justice impose une amende de 60 000 $ à une femme qui nourrissait des ours

Il s’agit de l’amende la plus élevée qui a jamais été infligée en vertu de la Loi sur la faune de la province.

Le service des agents de conservation a reçu une information en juillet 2018, comme quoi une résidente du quartier Kadenwood de Whistler nourrissait des ours.

Les agents disent avoir découvert que Zuzana Stevikova achetait chaque semaine 10 caisses de pommes, une vingtaine de kilos de carottes et 15 douzaines d'œufs pour les laisser aux ours.

Par la suite, les agents ont été obligés d’abattre trois ours qui étaient devenus tellement habitués à la nourriture et à la présence humaine qu’ils n’avaient plus peur des gens. Les ours fréquentaient également souvent le secteur et causaient des dommages aux propriétés.

Zuzana Stevikova a connu sa peine à la Cour provinciale de North Vancouver plus tôt cette semaine. La cause crée un précédent en Colombie-Britannique.

L’agent de conservation, le sergent Simon Gravel, affirme que lorsque les ours apprennent à associer les êtres humains à de la nourriture, ils deviennent un risque à la sécurité publique.

La priorité du service des agents de conservation, c’est la sécurité publique. Nourrir illégalement ou attirer des animaux dangereux, tels que les ours, est une activité extrêmement dangereuse , a dit le sergent Gravel.

Le service des agents de conservation dit que la majeure partie de l’amende sera reversée à la fondation Habitat Conservation Trust et que cette amende dissuadera la population de nourrir les ours à l'avenir.

D'après les informations de Meera Bains