Dossier Meng Wanzhou : une lueur d’espoir pour les producteurs de canola

Les exportations de canola en Chine ont été suspendues et soumises à d’importantes restrictions au cours des deux dernières années en raison du dossier entourant Meng Wangzhou.

Les fermiers canadiens espèrent que le retour en Chine de la haute dirigeante de la compagnie de télécom Huawei, et de Michael Kovrig et Michael Spavor au Canada, entraînera une accalmie des relations avec la Chine et la fin du conflit coûteux dans le secteur du canola.

L’industrie estime avoir perdu environ 2 milliards de dollars à cause des tensions diplomatiques entre les deux pays.

Notre but comme industrie est d’avoir des relations prévisibles avec la Chine et basées sur les règles internationales du commerce, indique Jim Everson, président du Conseil canadien du canola.

L’annonce la semaine dernière [du retour des deux Michael] nous donne espoir qu’il y a maintenant une nouvelle ambiance de travail et que nos relations sont suffisamment améliorées pour permettre ce genre de discussion.

La Chine est le deuxième plus grand marché d’exportations agricoles canadien depuis une décennie, selon la Canada West Foundation, et le canola fait partie de ces exportations.

En mars 2019, la Chine a interdit deux compagnies canadiennes d’envoyer leurs produits : Viterra et Richardson International. Au même moment, le gouvernement a instauré des mesures d’inspections plus agressives sur les envois canadiens, ralentissant le commerce.

Selon le Conseil canadien du canola, l’exportation de canola en Chine représentait un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars en 2018, avant les restrictions, pour tomber à 800 millions de dollars en 2019 et puis remonter à 1,4 milliard de dollars en 2020.

Loin de la coupe aux lèvres

Le conflit avec la Chine n’est pas la seule explication de la baisse du marché, d'après Carlo Dade, directeur du commerce et de l'investissement à la Canada West Foundation.

Les exportations de l’année 2018 étaient particulièrement élevées par rapport à la normale et les chiffres augmentent depuis 2019.

Les autres producteurs ont réussi à vendre leur produit sur le marché chinois, explique Carlo Dade. D’autres marchés ont aussi pris la relève.

Viterra et Richardson International sont toujours exclus du marché chinois et ce sont deux des plus gros producteurs de canola au pays.

Avant les restrictions, la valeur des exportations de canola en Chine était estimée à 2,8 milliards de dollars en 2018. L'année suivante cette valeur avait chuté à 800 millions puis 1,4 milliard de dollars en 2020, selon le Conseil canadien du canola. Photo : CBC/Mike Symington

Résoudre le conflit

Le Canada tente actuellement de résoudre ce conflit commercial devant l’Organisation mondiale du commerce.

La présidente de la Fédération canadienne de l’agriculture, Mary Robinson, espère une amélioration des relations avec la Chine dans un avenir rapproché. Elle croit toutefois que la solution passe par une diversification des marchés d’exportation canadiens pour éviter ce genre de problème ou un marché subit les conséquences d’une dispute diplomatique.

Nous devons faire attention pour éviter que des tactiques similaires soient utilisées dans le futur, explique-t-elle. Nous devons garder les yeux grands ouverts quand nous négocions ces accords commerciaux.

Et bien que le conflit entourant la dirigeante de Huawei soit résolu, la réparation des relations entre la Chine et le Canada prendra du temps, selon Gordon Houlden, directeur de l’Institut chinois de l’Université de l’Alberta.

Dire que les relations ne s’en remettront pas serait faux, dit-il. Mais de dire que les choses vont juste soudainement revenir à ce qu’elle était en novembre 2018 est aussi faux. Il faudra du temps pour guérir les blessures et pour que les gens cessent de se méfier.

