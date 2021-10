Le conseil municipal de Petit-Saguenay élu au grand complet sans opposition

Philôme La France amorce donc son deuxième mandat. D’emblée, il affirme qu’il aurait tout de même souhaité des élections à Petit-Saguenay. J’aurais préféré avoir des élections pour avoir un débat démocratique sur la suite des choses.

C’est sûr que compte tenu de la rémunération des élus, c’est dur de recruter des candidats et des candidates. C’est un emploi essentiellement bénévole pour les communautés rurales, c’est un enjeu , soutient-il.

M. La France a fait un exercice de consultation auprès des citoyens, même s’il a été élu sans opposition.

Généralement, je sens un appui assez fort des citoyens et des citoyennes quand on fait des consultations. Le maire de Petit-Saguenay souhaite inclure davantage de citoyens dans le processus de décision de certains projets.

Philôme La France amorce son deuxième mandat comme maire de Petit-Saguenay. Photo : Radio-Canada

On veut préparer une politique de participation citoyenne pour s’assurer qu’à chaque étape d’un projet de développement, on va impliquer les principaux concernés.

Transition socio-écologique

Lors de son mandat, Philôme La France souhaite faire une transition socio-écologique.