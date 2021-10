Allégements dans les salles de spectacles : d’autres industries se sentent oubliées

Alors que le cinéma, le théâtre, la musique et les événements sportifs pourront se faire sans distanciation, mais masqué, les restaurants et les bars de la province doivent encore opérer à capacité réduite.

Une situation injuste, selon certains propriétaires de restaurants de la région.

Pourquoi est-ce que parce que ça s’appelle Club de hockey Canadien, ils ont le droit d’avoir 22 000 personnes et nous, on est encore avec des mesures restreintes? , se demande Pierre Plante, propriétaire du Manoir du spaghetti à Trois-Rivières.

Le restaurateur rappelle que comme pour la culture, le milieu de la restauration n’accepte lui aussi que les clients ayant reçu deux doses de vaccin.

Des restaurateurs optimistes

S’il est plutôt pessimiste quant à l’annonce d’éventuels assouplissements de la part du gouvernement, d’autres restaurateurs se font plutôt optimistes.

Ils espèrent que les allégements annoncés jeudi auront ouvert une porte à de bonnes nouvelles pour l’industrie de la restauration dans les prochaines semaines.

On a perdu 10, 15 tables, explique pour sa part Shawn Côté, copropriétaire de la Binerie Chik. Ça paraît sur notre chiffre d’affaires, ça paraît sur les gens parce qu’ils ne veulent pas attendre, c’est tout de suite ou ils s'en vont manger ailleurs .

Avec le froid et la fermeture des terrasses, les places assises sont davantage réduites dans les salles à manger.

On vient d’acheter ma mère et moi et on a des prêts à payer. Cinq tables de plus au bout d’un mois ça peut payer un prêt , indique le copropriétaire.

Déception dans le monde de l’évènementiel

Les restaurateurs ne sont pas les seuls à attendre avec impatience des assouplissements.

Les organisateurs de festival et d’évènements festifs espèrent eux aussi avoir droit à une annonce semblable.

Avec peut-être quatre ou cinq évènements, on va faire un 2000, 3000 de ventes. Habituellement, on vend 300 000, 350 000 dans un mois de décembre, donc c’est sûr que c’est très très dramatique , a expliqué Marc Duval, président et fondateur du Groupe Decoralium au micro de Barbara Leroux vendredi.

À écouter : Marc Duval, président et fondateur du Groupe Decoralium en entrevue à En direct

Celui qui organise des fêtes de grande envergure se dit particulièrement affecté par l’interdiction de danser, et ce, même aux tables.

Son entreprise avait réussi à aller chercher une quarantaine de contrats pour la période des Fêtes, mais la majorité est tombée à l’eau faute d’allégements en ce sens.