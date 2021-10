Des livres sur les tablettes du marché des fermiers de Saint-Jean de Terre-Neuve

Les amateurs de livres pourront trouver de quoi étancher leur soif de lire en déambulant parmi 40 kiosques présents au marché du chemin Freshwater.

Un rendez-vous pour les créateurs et les amoureux du livre

Selon la directrice du marché des fermiers, Pamela Anstey, l'événement s'inspire des salons des exposants, du marché et d'autres lieux de rassemblements.

Nous avons imaginé qu'il serait merveilleux de rassembler des gens et des organisations qui vendent des livres ou qui s'y intéressent, dans un marché juste pour eux. Une citation de :Pamela Anstey, directrice du Marché des fermiers

Les kiosques abriteront des maisons d'édition, des auteurs et des vendeurs de livres d'occasion, ainsi que des représentants de l'Alliance des auteurs de Terre-Neuve-et-Labrador (Writers' Alliance of Newfoundland and Labrador)

Les mordus de livres pourront aussi mettre la main sur des objets liés à l'écriture, comme des tampons à embosser et des carnets faits main.

Il y aura plus à se mettre sous la dent, puisque des aliments seront aussi proposés.

La maison d'édition Engen Books occupe régulièrement un stand au Marché des fermiers à Saint-Jean à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / CBC/Elizabeth Whitten

À la découverte de la littérature terre-neuvienne

D'après Pamela Anstey, cette foire du livre veut braquer les projecteurs sur le milieu provincial de l'édition, une industrie de qualité qui n'attire pas beaucoup l'attention.

Je crois que les gens ne sont pas conscients du talent des auteurs de cette province et de la diversité de leur propos , déclare-t-elle.

C'est une formidable occasion de mettre en valeur des livres variés, provenant d'auteurs talentueux et de maisons d'édition locales. Une citation de :Pamela Anstey

Les effets de la pandémie sur le milieu du livre

L'événement veut aussi offrir un soutien à une industrie malmenée par la pandémie, souligne l'auteur Matthew LeDrew, qui est également co-fondateur de la maison d'édition Engen Books.

La situation est catastrophique. À ce que je sache, tous ont réussi à se tirer d'affaire et sont en train de préparer la suite, d'ajuster leurs plans. Mais il faut être conscient que les livres sont préparés et publiés bien à l'avance.

Il a déjà conclu un contrat avec un éditeur pour février prochain et pour d'autres projets.

Lorsque les magasins ont dû fermer leurs portes, plusieurs maisons d'édition se sont retrouvées sans points de vente et ont dû s'adapter au commerce en ligne, explique Matthew LeDrew.

Heureusement pour Engen Books, sa présence en ligne était déjà établie et elle proposait également des livres audio. L'entreprise a même vu une hausse de la demande, de la part de gens confinés qui cherchaient des moyens de se divertir.

Pamela Anstey note que l'événement veut soutenir l'industrie et les marchands locaux. Tous les participants proviennent de petites entreprises d'ici , souligne-t-elle.

La foire permettra aussi aux auteurs de rencontrer des joueurs du milieu du livre. J'incite les auteurs à s'y présenter, puisque c'est une rare occasion de trouver tous les éditeurs réunis en un même endroit , précise Matthew LeDrew.

Pour un auteur, c'est une occasion qui tombe du ciel, pour faire connaître un manuscrit et sonder l'intérêt, outre l'assemblée générale [de l'alliance], qui sera à nouveau virtuelle cette année. Une citation de :Matthew LeDrew

Un événement à répéter ?

Cette foire du livre est le premier événement du genre à se tenir à Saint-Jean de Terre-Neuve. Toutefois, Pamela Anstey et Matthew LeDrew expriment tous deux l'espoir qu'il se répète.

Saint-Jean et Terre-Neuve ont faim pour ce genre d'événement , lance Matthew LeDrew, en soulignant que la Nouvelle-Écosse peut compter sur un festival dédié au livre et au magazine, Word on the Street, à Halifax en Nouvelle-Écosse.