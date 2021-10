Des cas de COVID-19 en hausse dans les écoles du sud du Manitoba

Les écoles du sud du Manitoba présentent le plus grand nombre de cas de COVID-19 dans la province depuis le début de l'année scolaire le 7 septembre.

Jusqu'à maintenant, le Manitoba recense un total de 181 cas de COVID-19 parmi les étudiants et le personnel scolaire de ses écoles.

En date de vendredi, ces 181 touchaient 155 élèves et 26 membres du personnel. Ils étaient répartis dans 83 écoles différentes, selon le tableau de bord en ligne de la province, mis à jour deux fois par semaine.

Les écoles avec le plus de cas jusqu’à présent sont l’École primaire Mitchell, à l’ouest de Steinbach, qui avait 14 cas en date de vendredi, et l’École Christian Heritage à Brandon, qui a également signalé 14 cas, selon une carte sur le site web de la province.

À l’École Kleefeld, également près de Steinbach, 11 cas ont été répertoriés et 8 à l’École secondaire régionale de Steinbach. L’École Springs Christian Academy de Winnipeg compte sept cas.

Des précautions pourtant en place

La Division scolaire de Hanover, dans la région de Steinbach, qui compte environ 8500 élèves et 1100 employés, est celle qui compte le plus grand nombre de cas, soit plus de 40 en date de vendredi.

La surintendante intérimaire de la Division scolaire de Hanover, Shelley Amos, fait valoir qu’en plus de suivre les ordres sanitaires et les conseils du ministère de l’Éducation du Manitoba, la Division prend des mesures supplémentaires pour aider à freiner la propagation du virus.

Le port du masque médical est exigé pour le personnel qui travaille avec différentes cohortes d’élèves , rapporte Mme Amos dans une déclaration envoyée par courriel à CBC.

Elle ajoute que des mesures de désinfection supplémentaires ont été mises en place, comme l’utilisation d’un pulvérisateur de produits désinfectants dans les zones à haut risque. La Division scolaire a aussi nommé un employé responsable de faire le lien quotidiennement avec la santé publique.

En septembre, la province a changé sa définition d’éclosion dans une école. Maintenant, une éclosion doit impliquer au moins trois cas dans un même groupe scolaire et déclaré dans un délai de 14 jours l’un de l’autre, que ce soit parmi les élèves ou le personnel.

La province ajoute sur son site Internet qu’un cas dans une école ne signifie pas que la COVID-19 a été contracté ou transmis à l’école. Elle précise que tous les cas associés à une école ne nécessitent pas l’envoi d’une lettre de notification aux parents.

Des écoles de retour au mode à distance

Le tableau de bord de la province indique qu’aucune école n’est passée à l’apprentissage à distance, mais au moins deux écoles du Manitoba l’ont fait cette semaine, a appris CBC.

Dans la nation crie Mathias Colomb, les autorités ont déclaré jeudi que l’école locale allait fermer pour deux semaines, à partir de vendredi.

Sept cas actifs et au moins 17 cas de contacts étroits ont été recensés dans la communauté du nord du Manitoba, la semaine dernière.

Il y a six mois, la COVID-19 a frappé la communauté autochtones obligeant les Forces armées canadiennes et la Croix-Rouge à intervenir pour soigner les malades.

L’École primaire Austin, à environ 45 kilomètres à l’ouest de Portage la Prairie, a également opté pour l’apprentissage virtuel mercredi, après la détection d’un seul cas, selon le surintendant de la Division scolaire Pine Creek.

Dans une déclaration écrite, la province fait savoir que ces écoles ne sont pas répertoriées comme étant en apprentissage à distance puisque seules les écoles où une éclosion a été déclarée sont affichées en ligne. Ces écoles ne répondent pas à la définition actuelle, selon la province.

Garder les écoles ouvertes, la priorité

Le Manitoba a annoncé vendredi qu’elle passe du niveau jaune, ou prudence , de son système d’intervention mis en place pendant la pandémie au niveau restreint , ou orange.

Le médecin-hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, affirme que les écoles ne seront pas visées par ces changements.

Les écoles resteront au niveau jaune afin que nous puissions nous assurer de garder autant d’enfants que possibles à l’école , a déclaré le Dr Roussin.

La santé publique continue de travailler très étroitement avec le ministère de l’Éducation. Nous recommandons toujours une approche au cas par cas, école par école [pour des restrictions supplémentaires] lorsque le risque est justifié , conclut-il.

Avec les informations de Marianne Klowak