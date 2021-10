L’église de Nédélec ferme ses portes

L'édifice qui a plus d'une soixantaine d'années d'existence est peu fréquenté par des fidèles qui se font de plus en plus rares et vieillissants.

Selon la présidente de la fabrique, Carmen Gignac Rivard, une inspection a révélé que le bâtiment a besoin de travaux de réparation que l'organisation ne peut payer.

Elle souhaite vendre l'église à la municipalité ou à un autre acheteur.

On l'avait offert à la municipalité, et si elle ne l’achète pas on va le mettre en vente avec un agent d’immeuble , dit-elle.

Nos paroissiens vont être obligés d’aller à l’église de Notre-Dame-du-Nord. C’est sûr que, comme nous autres, ça nous fait de la peine, comme moi j'ai été élevée ici puis j'étais à cette église là. Mais il faut vivre avec la décision des gens et la réalité d’aujourd’hui , ajoute Carmen Gignac Rivard.

Une perte pour les citoyens estime la mairesse puisque l'église était un point de rencontre pour plusieurs résidents lors des cérémonies.

Lyne Ash affirme que le dossier sera discuté lundi au conseil municipal.

Là, la municipalité pour le moment étudie la possibilité de peut-être l'acheter, il n'y a rien de décidé pour l'heure actuelle. On est en démarche pour voir la faisabilité de la chose , explique la mairesse.