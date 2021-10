Crise des sous-marins : Jean-Yves Le Drian rencontrera Antony Blinken mardi

Les deux ministres auront un échange approfondi dans la continuité de leur rencontre à New York le 23 septembre, afin d'identifier les étapes susceptibles de permettre un rétablissement de la confiance entre nos deux pays , a précisé la porte-parole du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre.

Comme le ministre l'a dit à New York, la sortie de crise prendra du temps et requerra des actes. C'est également le constat fait par nos interlocuteurs américains.

MM. Le Drian et Blinken s'étaient entretenus le 23 septembre à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les présidents français et américain, Emmanuel Macron et Joe Biden, s'étaient engagés la veille lors d'un entretien téléphonique à mener des consultations approfondies pour mettre en place les conditions garantissant la confiance entre Paris et Washington.

Les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne ont annoncé le 15 septembre un partenariat stratégique pour la région indopacifique, qui prévoit l'achat par Canberra de sous-marins à propulsion nucléaire de fabrication américaine, et donc l'annulation d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'achat de 12 sous-marins français.

La France a alors qualifié le revirement de l'Australie de coup dans le dos et dénoncé une décision unilatérale, brutale, imprévisible de l'administration Biden.

Paris a ensuite rappelé son ambassadeur à Washington, une décision inédite, mais ce dernier est depuis reparti aux États-Unis.

L'ambassadeur, Philippe Étienne, a publié sur Twitter vendredi une photo le montrant au côté de Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden.