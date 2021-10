Trois nouveaux cas de COVID-19 signalés vendredi à l’Île-du-Prince-Édouard

Les trois nouvelles personnes atteintes du virus ont récemment fait un voyage à l’extérieur de la province.

Un avis d’exposition possible sur deux vols vers l’Île-du-Prince-Édouard a été émis par les autorités sanitaires. Il concerne :

– le vol 630 de WestJet entre Calgary et Charlottetown le 30 septembre ;

– le vol 8332 d’Air Canada, parti de Toronto le 30 septembre et arrivé à Charlottetown le 1er octobre.

Les autres lieux d’exposition possible à la COVID-19 sont disponibles sur le site Internet  (Nouvelle fenêtre) de la province

Les passagers qui ont voyagé à bord de ces vols doivent communiquer avec le 811 pour passer un test de dépistage s’ils ressentent des symptômes de la COVID-19.

Vaccination

Selon les plus récentes données partagées le 30 septembre, 87 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu les deux doses recommandées. Plus de 94 % ont reçu au moins une dose.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.

