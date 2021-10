Neuf nouveaux cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

De ces neuf nouvelles personnes malades, trois sont situées dans la région est de la province et six dans la région du centre.

Il y a également quatre nouveaux cas présumés positifs à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dix-neuf personnes se sont rétablies dans la province depuis la dernière mise à jour des autorités sanitaires.

Samedi, 12 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 dans la province, dont cinq aux soins intensifs.

Au total, il y a 169 cas actifs de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador. Le secteur du centre recense à lui seul 149 de ces cas.

Les responsables de la santé publique les séparent en trois groupes.

Il y a eu 87 cas liés à une éclosion s'étant déclarée en septembre à Baie Verte.

Selon la plus récente mise à jour, 59 cas ont maintenant été identifiés au total dans les communautés de Twillingate et New World Island; et 45 cas sont maintenant confirmés pour la « grappe » dans les communautés de Bishop’s Falls et Botwood.

Vaccination

En date du 30 septembre, près de 89 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et plus de 81 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.