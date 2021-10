La 11e Journée des parcs nationaux est célébrée partout au Québec samedi. Pour l’occasion, le droit d'accès quotidien à tous les parcs est gratuit et une foule d'activités spéciales sont organisées.

Dans l'Est-du Québec, les visiteurs ont, entre autres, la chance unique de découvrir les coulisses des parcs nationaux du Bic, du Lac-Témiscouata, de Miguasha et de la Gaspésie.

Les visiteurs du parc national de Miguasha pourront exceptionnellement descendre dans les laboratoires pour découvrir l'envers du décor, de même que pour rencontrer les responsables de la préparation des fossiles.

Au parc national du Lac-Témiscouata, six activités sont organisées spécialement pour la Journée des parcs nationaux. Elles viseront principalement à faire connaître les travaux de recherche menés par le Parc et ses partenaires. Un biologiste sera sur place pour expliquer les recherches liées au touladi et au corégone, deux poissons présents dans le lac Témiscouata.

Au parc national du Lac-Témiscouata, les visiteurs pourront aussi en apprendre davantage sur la mésange à tête noire et profiter d'un rabais de 50% sur la location de vélo (archives). Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Les activités sont orientées vers la petite partie que l'on ne voit pas toujours en tant que visiteur et qui permet de réaliser notre mission première, soit de protéger et de conserver le milieu naturel et culturel du site , explique le directeur du parc national, Denis Ouellet.

Au parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, l'accès à la première croisière vers l'île Bonaventure a été offert gratuitement par les bateliers samedi matin.

La première traversée entre Percé et l'île Bonaventure e été offerte gratuitement samedi matin (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C'est une belle invitation à toute la communauté, toute la clientèle, de profiter de leurs parcs nationaux, de se reconnecter avec la nature , explique le directeur des parcs nationaux de Miguasha et de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Rémi Plourde. C'est un mot à la mode depuis le début de la pandémie, mais ça a tout un sens aussi.

Aller dans un milieu naturel, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête et c'est bon pour l'esprit. Une citation de :Rémi Plourde, directeur des parcs nationaux de Miguasha et de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

La SÉPAQ recommande aux visiteurs de réserver en ligne, car l'accès à certaines activités est limité.

Une excellente saison estivale

Selon Rémi Plourde, la saison 2021 a été excellente dans ses établissements.

Le directeur du Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Rémi Plourde note que plusieurs néo-Québécois ont profité de l'été 2021 pour découvrir les parcs nationaux (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les chiffres préliminaires révèlent qu'environ 60 000 visiteurs ont visité le parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, soit 15 000 de plus que l’an passé. L’année 2020 avait été particulière puisque le quai de Percé était inaccessible en raison des travaux de réfection; les visiteurs devaient donc se rendre à l’Anse-à-Beaufils pour embarquer à bord des bateaux à destination de l’île Bonaventure.

Du côté de Miguasha, la fréquentation devrait égaler la saison record de 2020, avec quelque 21 0000 visiteurs.

Au parc national du Lac-Témiscouata, le directeur s'attend aussi à un achalandage similaire à celui l'été 2020, qui constituait une saison record.