Scepticisme à Steinbach sur l’efficacité des restrictions contre les non-vaccinés

Plusieurs résidents de Steinbach, dans le sud du Manitoba, sont sceptiques à propos de l’efficacité des restrictions visant les personnes non vaccinées alors que le nombre de cas de COVID-19 et d’hospitalisations augmente dans la région de Santé Sud.

Dès mardi, la capacité des magasins de Steinbach et d'autres localités de Santé Sud sera réduite à 50 %, en raison de l'augmentation des cas dans la région que les autorités attribuent aux personnes non encore vaccinées.

La province a annoncé vendredi des mesures qui ciblent particulièrement les personnes admissibles au vaccin, mais non vaccinées.

Ainsi, les rencontres privées à l'intérieur seront limitées à deux ménages si un participant choisit de ne pas être vacciné. Dans cette même direction, les personnes qui ne sont pas vaccinées ne pourront recevoir chez elles que des personnes provenant d'un seul ménage.

De plus, les rassemblements privés extérieurs seront limités à 10 personnes si au moins un des invités n'est pas vacciné.

Les églises pourront continuer à organiser des rassemblements plus importants, à condition de veiller à ce que toutes les personnes présentes sur les bancs, à l'exception de celles de moins de 12 ans, reçoivent une double dose de vaccin.

Des mesures qui sont loin d’ébranler Mark Stahl, un résident de Steinbach qui ne s’est pas encore fait vacciner.

Ils veulent vous donner toutes sortes de cadeaux et d'avantages qui sont irréels pour essayer de vous inciter à prendre quelque chose , dit M. Stahl.

Si c'était aussi bon qu'ils le disent, alors les gens en voudraient. Donc, non, je n'en veux pas. Je n'ai pas peur du virus. Je n'ai pas peur de la COVID-19 , affirme-t-il.

Entièrement vacciné et favorable aux nouvelles mesures sanitaires et restrictions, Dave Siemens qui dirige une entreprise de construction ne croit cependant pas que les nouvelles règles fonctionnent ou que les personnes non vaccinées les suivront.

Je pense que plus vous poussez, plus ils repoussent , constate-t-il. Nous devons écouter les deux parties. Ils sont convaincus pour des raisons avec lesquelles nous ne sommes peut-être pas nécessairement d'accord, mais ils sont convaincus.

Le pasteur de la Christian Fellowship Church à Steinbach croit que la mise en place de privilèges supplémentaires pourrait inciter certaines personnes hésitantes à se faire vacciner.

Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui s'enfonceront jusqu'au cou , dit-il. Puis il y en aura d'autres qui diront : 'Vous savez quoi ? Peut-être que ce n'est pas un problème aussi important que je le pensais. Je devrais peut-être aller de l'avant. Je pense que ce sera les deux.

Céline et Braden Purtill, un couple avec un enfant d’un an, soutiennent les mesures gouvernementales. L’homme et la femme ont reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19. En observant la situation dans leur entourage, les deux sont sceptiques quant à leur respect par plusieurs des personnes réticentes au vaccin.

Tout le monde a l'impression d'en avoir fini avec la pandémie, mais les cas augmentent à nouveau, alors ils font ce qu'ils ont à faire , dit Céline Purtill.

Vous allez tout simplement perdre la possibilité de faire des choses, et c'est avec cela que les gens devront vivre maintenant , ajoute Braden Purtill.

Bev Stanley, une femme qui a déménagé de Winnipeg pour s'installer à Steinbach afin de se rapprocher de la famille de son fils a dû consentir à de nombreux sacrifices au cours des dernières années. Elle n'a d'ailleurs pu profiter de plusieurs moments et fêtes en raison des restrictions. Pour elle, cela est nécessaire pour garantir la santé de tout le monde. Elle soutient les restrictions car selon elle, c'est le prix à payer pour vivre dans cette société .

Avec un taux 65,9 %, Santé Sud a le taux de vaccination le plus faible des cinq régions sanitaires du Manitoba. À Steinbach, il était de 64,5 % vendredi, et de 50 % dans le district sanitaire voisin de Hanover.

Sur le plan des hospitalisations, environ la moitié des récentes admissions des patients atteints de COVID-19 dans les unités de soins intensifs ont été le fait de personnes provenant de Santé Sud.

À elle seule, la région sanitaire de Santé Sud pourrait mettre en péril le système de santé de la province , a averti vendredi le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin.

Le Dr Roussin a laissé entendre que si la tendance se maitient, le nombre de personnes admises aux soins intensifs dans le sud du Manitoba pourrait doubler dans les trois prochaine semaines.

Le Manitoba retourne au niveau d’alerte orange à l’exception des écoles en raison de l'augmentation des cas et des hospitalisations.

Avec les informations de Ian Froese and Caitlyn Gowriluk