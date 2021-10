Les meurtres des deux fillettes à Aylmer auraient pu être évités, selon un organisme

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) s’est rendu à la résidence de la rue Dunkerque le 22 septembre pour effectuer une vérification de bien-être.

Une fois à l’intérieur, les policiers ont découvert les corps d’un homme, Essodom Kpatcha, et de ses deux fillettes, Orli et Liel. Les enquêteurs ont conclu que les fillettes avaient été victimes d’un homicide commis par leur père qui s’est ensuite enlevé la vie.

Selon plusieurs voisins, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau était intervenu pour violence conjugale à la résidence du père par le passé. Le service policier n’a cependant pas confirmé ces informations pour des raisons de confidentialité.

Il y a beaucoup de questions dans cette histoire. Nous étions choqués quand nous avons eu plus d’informations [dans les médias] , lance Maud Pontel, coordonnatrice de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Radio-Canada rapportait la semaine dernière que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) avait reçu un signalement à la fin du mois d’août concernant la sécurité des deux petites victimes. Il n’avait cependant pas été retenu en raison d’un jugement de la Cour supérieure interdisant aux parents de se voir.

Mais malgré ce jugement, Mme Pontel croit que comme les parents se partageaient la garde des enfants, selon ce qu’a indiqué un voisin, il est probable qu’ils aient dû se voir souvent.

C’est là que nous voyons qu’il y a de l’incohérence dans le système , dit-elle.

Mme Pontel est aussi membre du comité d’examen sur les décès liés à la violence conjugale qui passe en revue les décès en contexte de violence conjugale. Elle estime que de meilleurs mécanismes et une communication plus efficace entre les intervenants doivent être mis en place pour s’assurer que les femmes et les enfants sont en sécurité dans ce genre de situation.

Il y a un plus grand risque d’homicide autant pour les femmes que les enfants après une séparation imminente ou récente , explique-t-elle. Compte tenu des facteurs de risque, il est absolument clair qu’il y a eu plusieurs indications claires du danger posé par le père.

Maud Pontel est coordonnatrice de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Photo : Radio-Canada / Franca G. Mignacca

Mme Pontel soutient également que de tels décès auraient pu être évités lors des nombreuses interventions préalables. Elle ajoute qu’il est très frustrant d’apprendre que la mère et les fillettes ont pu être en danger avant la mort des enfants.

Ce n’est pas un drame familial. C’est un meurtre dans un contexte de violence conjugale post-séparation , fait-elle valoir, critiquant du même coup l’utilisation de la police et des médias du langage entourant la violence conjugale et des homicides familiaux.

Dans un courriel envoyé à CBC, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau a indiqué qu’il lancera un projet pilote au cours des prochains mois afin de former ses agents à mieux répondre aux situations de violence conjugale. Le corps policier dit aussi qu’il créera une unité d’intervention rapide pour des situations où il y a un risque élevé ou imminent d’homicide conjugal ou intrafamilial.

Avec les informations de Julie Delaney, Julia Sisler et Hallie Cotnam de CBC